Команда Мирчи Луческу оказалась в эпицентре громкого скандала

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу. Фото: Reuters/George Calin

В УЕФА еще не приняли решение о том, будет ли завершен один из матчей Лиги Наций. Футбольные чиновники думают, что делать с поединком между Румынией и Косово, который за несколько секунд до финального свистка резко превратился в политический конфликт.

Против обеих федераций уже начато дисциплинарное расследование, УЕФА обещает предоставить больше информации в ближайшее время, сообщает BBC Sport.

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В одном из поединков Лиги Наций произошел громкий скандал, из-за которого матч так и не доиграли. Футболисты одной из команд покинули поле и отказались продолжать противостояние.

Андрей Рациу (справа) борется за мяч у соперника. Фото: Reuters/George Calin

Что произошло в матче Румыния — Косово

Поединок 5-го тура Лиги наций между этими сборными был приостановлен в компенсированное время до второго тайма. Игроки сборной Косово покинули поле, позже обвинив фанатов сборной Румынии в дискриминационном поведении. В частности, речь идет о скандировании с трибун "Косово — это Сербия". Кроме того, на трибунах были замечены сербские флаги.

Игроки сборной Косово по футболу покидают поле. Фото: Reuters/George Calin

В Федерации футбола Румынии отрицает любые обвинения, а решение Косово называют "печальным". Главный тренер сборной Румынии, бывший наставник киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" Мирча Луческу считает, что команда Косово должна получить техническое поражение, поскольку "не было никаких криков в их адрес".

Краткая справка

Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. По состоянию на сегодняшний день независимость этого государства признали более 100 стран-членов ООН. Украина независимость Косово не признает.

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