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В УЄФА ухвалять рішення щодо скандального матчу Ліги Націй

18 листопада 2024 19:42
Станіслав Костюк - Редактор
Команда Мірчі Луческу опинилась в епіцентрі гучного скандалу
Головний тренер збірної Румунії Мірча Луческу. Фото: Reuters/George Calin
Станіслав Костюк - Редактор

В УЄФА ще не ухвалили рішення про те, чи буде завершено один з матчів Ліги Націй. Футбольні чиновники думають, що робити з поєдинком між Румунією та Косово, який за декілька секунд до фінального свистка різко перетворився на політичний конфлікт. 

Проти обох федерацій вже розпочате дисциплінарне розслідування, УЄФА обіцяє надати більше інформації найближчим часом, повідомляє BBC Sport

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В одному із поєдинків Ліги Націй відбувся гучний скандал, через який матч так й не дограли. Футболісти однієї з команд залишили поле та відмовились продовжувати протистояння. 

Андрей Рациу
Андрей Рациу (праворуч) виборює м'яч у суперника. Фото: Reuters/George Calin

Що сталося у матчі Румунія — Косово 

Поєдинок 5-го туру Ліги націй між цими збірними був припинений у компенсований час до другого тайму. Гравці збірної Косово залишили поле, пізніше звинувативши фанатів збірної Румунії у дискримінаційній поведінці. Зокрема, мова йде про скандування з трибун "Косово — це Сербія". Окрім того, на трибунах були помічені сербські прапори. 

Сборная Косово по футболу
Гравці збірної Косово з футболу залишають поле. Фото: Reuters/George Calin

У Федерації футболу Румунії будь-які образливі крики заперечили, а рішення Косова назвали "сумним". Головний тренер збірної Румунії, колишній наставник київського "Динамо" та донецького "Шахтаря" Мірча Луческу вважає, що Косово має отримати технічну поразку, оскільки "не було ніяких вигуків проти них". 

Коротка довідка

Косово в односторонньому порядку проголосила незалежність від Сербії у 2008 році. Станом на сьогодні незалежність цієї держави визнали понад 100 країн-членів ООН. Україна незалежність Косова не визнає. 

Нагадаємо, вінгер збірної України Михайло Мудрик отримав новий статус в лондонському "Челсі" після вердикту головного тренера команди. 

Збірна України готується до вирішального матчу Ліги Націй, перемога в якому врятує команду від пониження в класі. 

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров може достроково залишити команду в разі продовження невдалих результатів. 

Дружина колишнього голкіпера збірної України Андрія Пятова заговорила про еміграцію сім'ї в іншу країну. 

скандал футбол Румунія УЄФА Ліга Націй Косово

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