Скончался бывший тренер сборной Украины по биатлону Бутко

Владимир Бутко за работой. Фото: скриншот YouTube

В понедельник, 15 декабря, в возрасте 77 лет ушел из жизни заслуженный тренер Украины по биатлону Владимир Бутко.

О смерти специалиста на своей странице в Instagram сообщила биатлонистка сборной Украины Елена Городная, которая подчеркнула значительный вклад тренера в развитие отечественного биатлона.

Реклама

Читайте также:

За годы своей работы Владимир Бутко имел большой опыт сотрудничества с национальными командами Украины. В частности, он входил в тренерский штаб сборной на соревнованиях Кубка IBU в 2013 году, а также принимал участие в подготовке спортсменов к международным стартам.

Володимир Бутко (справа) во время турнира. Фото: Instagram

Бутко посвятил жизнь украинскому биатлону

Владимир Петрович имел звание заслуженного работника физической культуры и спорта Украины и подготовил двух мастеров спорта международного класса. Его воспитанники достойно представляли страну на международной арене и внесли вклад в становление украинского биатлона.

Владимир Бутко родился 28 июня 1948 года в селе Рызино Звенигородского района Черкасской области. После переезда в Тернополь он посвятил биатлону почти всю сознательную жизнь сначала как спортсмен, а затем как тренер. Одним из его самых известных воспитанников стал трехкратный чемпион Паралимпийских игр 1998 года Петр Кардаш, за подготовку которого Бутко получил звание заслуженного тренера Украины.

Напомним, Игорь Суркис объяснил причину назначения нового главного тренера "Динамо".

Представители сборной Украины удивили во время голосования за "Лучшего игрока года ФИФА".

Непобежденный боксер Теренс Кроуфорд сделал важное заявление сразу после окончания профессиональной карьеры.