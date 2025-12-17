Видео
В Украине умер легендарный тренер по биатлону Владимир Бутко

В Украине умер легендарный тренер по биатлону Владимир Бутко

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 12:12
Скончался бывший тренер сборной Украины по биатлону Бутко
Владимир Бутко за работой. Фото: скриншот YouTube

В понедельник, 15 декабря, в возрасте 77 лет ушел из жизни заслуженный тренер Украины по биатлону Владимир Бутко.

О смерти специалиста на своей странице в Instagram сообщила биатлонистка сборной Украины Елена Городная, которая подчеркнула значительный вклад тренера в развитие отечественного биатлона.

За годы своей работы Владимир Бутко имел большой опыт сотрудничества с национальными командами Украины. В частности, он входил в тренерский штаб сборной на соревнованиях Кубка IBU в 2013 году, а также принимал участие в подготовке спортсменов к международным стартам. 

Володимир Бутко
Володимир Бутко (справа) во время турнира. Фото: Instagram

Бутко посвятил жизнь украинскому биатлону

Владимир Петрович имел звание заслуженного работника физической культуры и спорта Украины и подготовил двух мастеров спорта международного класса. Его воспитанники достойно представляли страну на международной арене и внесли вклад в становление украинского биатлона.

Владимир Бутко родился 28 июня 1948 года в селе Рызино Звенигородского района Черкасской области. После переезда в Тернополь он посвятил биатлону почти всю сознательную жизнь сначала как спортсмен, а затем как тренер. Одним из его самых известных воспитанников стал трехкратный чемпион Паралимпийских игр 1998 года Петр Кардаш, за подготовку которого Бутко получил звание заслуженного тренера Украины. 

Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
