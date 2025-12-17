Відео
Головна Спорт В Україні помер легендарний тренер із біатлону Володимир Бутко

В Україні помер легендарний тренер із біатлону Володимир Бутко

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 12:12
Помер колишній тренер збірної України з біатлону Бутко
Володимир Бутко за роботою. Фото: скріншот YouTube

У понеділок, 15 грудня, у віці 77 років пішов із життя заслужений тренер України з біатлону Володимир Бутко.

Про смерть фахівця на своїй сторінці в Instagram повідомила біатлоністка збірної України Олена Городня, яка підкреслила значний внесок тренера в розвиток вітчизняного біатлону.

За роки своєї роботи Володимир Бутко мав великий досвід співпраці з національними командами України. Зокрема, він входив до тренерського штабу збірної на змаганнях Кубка IBU у 2013 році, а також брав участь у підготовці спортсменів до міжнародних стартів.

Володимир Бутко
Володимир Бутко (праворуч) під час турніру. Фото: Instagram

Бутко присвятив життя українському біатлону

Володимир Петрович мав звання заслуженого працівника фізичної культури та спорту України та підготував двох майстрів спорту міжнародного класу. Його вихованці гідно представляли країну на міжнародній арені та зробили внесок у становлення українського біатлону.

Володимир Бутко народився 28 червня 1948 року в селі Ризине Звенигородського району Черкаської області. Після переїзду до Тернополя він присвятив біатлону майже все свідоме життя спочатку як спортсмен, а потім як тренер. Одним із його найвідоміших вихованців став триразовий чемпіон Паралімпійських ігор 1998 року Петро Кардаш, за підготовку якого Бутко отримав звання заслуженого тренера України.

спорт Біатлон Збірна України з біатлону тренер Чемпіонат України (біатлон)
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
