В Украине 24 февраля отменят все футбольные матчи

Матч "Динамо" — "Шахтер". Фото: "Динамо" Киев

Украинская премьер-лига должна была вернуться после зимнего перерыва 24 февраля. Однако вскоре изменят решение об возобновлении турнира.

Об этом сообщил Телеграм-канал "ТаТоТаке".

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Организаторы чемпионата Украины по футболу рассматривали 24 и 25 февраля базовыми датами для проведения матчей 18-го тура УПЛ.

По информации источника, 24 февраля 2024 года станет в Украине Национальным днем траура. Отметим, что в этот день в 2022-м году началось полномасштабное вторжение России в Украину.

Источники пояснили, что все матчи состоятся 25 февраля.

Ранее на зимнюю паузу лидерами УПЛ неожиданно ушли криворожский "Кривбасс" и "Днепр-1". На третьем месте идет "Полесье" с отставанием в 2 очка. Однако по потерянным баллам сейчас лидерами являются "Шахтер" и "Динамо", у которых два и три матча в запасе.

Главными кандидатами на вылет из УПЛ являются ужгородский "Минай", ровенский "Верес", луганская "Заря" и киевская "Оболонь".

Напомним, киевское "Динамо" собирается бесплатно подписать зарубежного игрока. Столичной команде по-прежнему нужен центральный защитник.

Тем временем "Динамо" продолжает проигрывать на сборах. Тренер Александр Шовковский отреагировал на серию поражений.

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