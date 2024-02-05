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В Украине 24 февраля отменят все футбольные матчи

5 февраля 2024 13:20
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Агабекян Карен
редактор
В Украине 24 февраля отменят все футбольные матчи
Матч "Динамо" — "Шахтер". Фото: "Динамо" Киев
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Агабекян Карен
редактор

Украинская премьер-лига должна была вернуться после зимнего перерыва 24 февраля. Однако вскоре изменят решение об возобновлении турнира.

Об этом сообщил Телеграм-канал "ТаТоТаке".

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Почему отменят все футбольные матчи

Организаторы чемпионата Украины по футболу рассматривали 24 и 25 февраля базовыми датами для проведения матчей 18-го тура УПЛ.

По информации источника, 24 февраля 2024 года станет в Украине Национальным днем траура. Отметим, что в этот день в 2022-м году началось полномасштабное вторжение России в Украину.

Источники пояснили, что все матчи состоятся 25 февраля.

Ранее на зимнюю паузу лидерами УПЛ неожиданно ушли криворожский "Кривбасс" и "Днепр-1". На третьем месте идет "Полесье" с отставанием в 2 очка. Однако по потерянным баллам сейчас лидерами являются "Шахтер" и "Динамо", у которых два и три матча в запасе.

Главными кандидатами на вылет из УПЛ являются ужгородский "Минай", ровенский "Верес", луганская "Заря" и киевская "Оболонь".

Напомним, киевское "Динамо" собирается бесплатно подписать зарубежного игрока. Столичной команде по-прежнему нужен центральный защитник. 

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