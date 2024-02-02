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Чотири клуби УПЛ не зможуть забронювати футболістів від мобілізації

2 лютого 2024 15:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Чотири клуби УПЛ не зможуть забронювати футболістів від мобілізації
Денис Гармаш на тренуванні "Металіст 1925". Фото: instagram.com/metalist1925_kh/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Посилення мобілізації в Україні може вплинути на місцевий футбол. Як мінімум чотири клуби Прем'єр-ліги (УПЛ) ризикують не дорахуватися гравців.

Клуби вищої ліги не змогли забронювати футболістів від мобілізації до армії, повідомляє "Трибуна".

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У сезоні 2023/2024 в українській Прем'єр-лізі беруть участь 16 команд. Імовірно, що після посилення мобілізації в країні таких команд поменшає. Не всі учасники УПЛ отримали змогу забронювати своїх гравців.

Металіст 1975
Гравці ФК "Металіст 1925" на розминці. Фото: instagram.com/metalist1925_kh/

Які футболісти можуть опинитися в армії

Лише київське "Динамо" та донецький "Шахтар" підтвердили, що їхні гравці заброньовані від мобілізації. Це означає, що представники ТЦК не зможуть вручити повістки футболістам двох грандів українського футболу.

Проте як мінімум чотири клуби виявилися позбавленими цього привілею. Йдеться про ЛНЗ, львівський "Рух", "Верес" і харківський "Металіст 1925". Вони не мають статусу критично важливого підприємства, тобто броні гравців та працівників від мобілізації.

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спорт
футбол
мобілізація
Верес
Рух Львів
ФК Металіст 1925
ЛНЗ

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