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Четыре клуба УПЛ не смогут забронировать футболистов от мобилизации

2 февраля 2024 15:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Четыре клуба УПЛ не смогут забронировать футболистов от мобилизации
Денис Гармаш на тренировке "Металлист 1925". Фото: instagram.com/metalist1925_kh/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Усиление мобилизации в Украине может оказать влияние на местный футбол. Как минимум четыре клуба Премьер-лиги (УПЛ) рискуют не досчитаться игроков

Клубы высшей лиги не смогли забронировать футболистов от мобилизации в армию, сообщает "Трибуна". 

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В сезоне 2023/2024 в украинской Премьер-лиге принимают участие 16 команд. Не исключено, что после усиления мобилизации в стране таких команд станет меньше. Не все участники УПЛ получили возможность забронировать своих игроков. 

Металлист 1975
Игроки ФК "Металлист 1925" на разминке. Фото: instagram.com/metalist1925_kh/

Какие футболисты могут оказаться в армии 

Только киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" подтвердили, что их игроки забронированы от мобилизации. Это означает, что представители ТЦК не смогут вручить повестки футболистам двух грандов украинского футбола. 

Однако как минимум четыре клуба оказались лишены этой привилегии. Речь идет об ЛНЗ, львовском "Рухе", "Вересе" и харьковском "Металлисте 1925". У них нет статуса критически важного предприятия, то есть, брони игроков и работников от мобилизации.

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спорт
футбол
мобилизация
Верес
Рух Львов
ФК Металлист 1925
ЛНЗ

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