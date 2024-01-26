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ФК Карпаты не выпустили из Украины — что известно

26 января 2024 15:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
ФК Карпаты не выпустили из Украины — что известно
Тимофей Сухар во время тренировки. Фото: instagram.com/karpaty.lviv/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство львовского футбольного клуба "Карпаты" столкнулось с неприятной ситуацией. Делегация команды не смогла покинуть Украину.

Футболистов "Карпат" не выпустили из страны на зимний сбор за границей, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua

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Львовские "Карпаты" будут вынуждены готовиться ко второй части нынешнего сезона в Украине. Футболистам клуба не позволили пересечь государственную границу и отправиться на зарубежный зимний сбор. 

Мирон Маркевич
Мирон Маркевич на тренировке. Фото: instagram.com/karpaty.lviv/

Детали инцидента 

Команда Мирона Маркевича занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги по итогам половины сезона. "Карпаты" опережают "Ингулец" на три очка. Львовяне намерены вернуться в элиту украинского футбола. 

Однако статус команды Первой лиги помешал футболистам "Карпат" отправиться на зарубежный сбор. Профильное министерство отказало футбольному клубу в выезде на международный турнир в Испанию. Львовянам заявили, что пересекать границу могут только представители украинской Премьер-лиги. 

Карпаты Львов
Список соперников "Карпат". Скриншот instagram.com/karpaty.lviv/

Характерно, что главный тренер команды Мирон Маркевич и его ассистент Владимир Езерский в это время находятся как раз за границей, где выступают на турнире ветеранов в Норвегии. А "Карпаты" проведут зимний сбор на своей базе. Они уже определили список соперников по товарищеским матчам. 

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футбол
Карпаты Львов

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