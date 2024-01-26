ФК Карпаты не выпустили из Украины — что известно
Руководство львовского футбольного клуба "Карпаты" столкнулось с неприятной ситуацией. Делегация команды не смогла покинуть Украину.
Футболистов "Карпат" не выпустили из страны на зимний сбор за границей, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.
Львовские "Карпаты" будут вынуждены готовиться ко второй части нынешнего сезона в Украине. Футболистам клуба не позволили пересечь государственную границу и отправиться на зарубежный зимний сбор.
Детали инцидента
Команда Мирона Маркевича занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги по итогам половины сезона. "Карпаты" опережают "Ингулец" на три очка. Львовяне намерены вернуться в элиту украинского футбола.
Однако статус команды Первой лиги помешал футболистам "Карпат" отправиться на зарубежный сбор. Профильное министерство отказало футбольному клубу в выезде на международный турнир в Испанию. Львовянам заявили, что пересекать границу могут только представители украинской Премьер-лиги.
Характерно, что главный тренер команды Мирон Маркевич и его ассистент Владимир Езерский в это время находятся как раз за границей, где выступают на турнире ветеранов в Норвегии. А "Карпаты" проведут зимний сбор на своей базе. Они уже определили список соперников по товарищеским матчам.
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