ФК Карпати не випустили з України — що відомо

Тимофій Сухар під час тренування. Фото: instagram.com/karpaty.lviv/

Керівництво львівського футбольного клубу "Карпати" зіштовхнулося із неприємною ситуацією. Делегація команди не змогла залишити Україну.

Футболістів "Карпат" не випустили із країни на зимовий збір за кордоном, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Sport.ua.

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Львівські "Карпати" будуть змушені готуватися до другої частини цього сезону в Україні. Футболістам клубу не дозволили перетнути державний кордон і вирушити на закордонний зимовий збір.

Мирон Маркевич на тренуванні. Фото: instagram.com/karpaty.lviv/

Деталі інциденту

Команда Мирона Маркевича посідає перше місце у турнірній таблиці Першої ліги за підсумками половини сезону. "Карпати" випереджають "Інгулець" на три бали. Львів'яни мають намір повернутися до еліти українського футболу.

Проте статус команди Першої ліги завадив футболістам "Карпат" вирушити на закордонний збір. Профільне міністерство відмовило футбольному клубу у виїзді на міжнародний турнір до Іспанії. Львів'янам заявили, що перетинати кордон можуть лише представники української Прем'єр-ліги.

Перелік суперників "Карпат". Скриншот instagram.com/karpaty.lviv/

Характерно, що головний тренер команди Мирон Маркевич та його помічник Володимир Єзерський у цей час перебувають саме за кордоном, де виступають на турнірі ветеранів у Норвегії. А "Карпати" проведуть зимовий збір на базі. Вони вже визначили список суперників у товариських матчах.

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