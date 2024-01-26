Арсенал зробить ставку на колишнього гравця Барселони та ПСЖ — про кого йдеться

Футболісти "Арсенала" святкують перемогу. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Півзахисник збірної Нідерландів та німецького "РБ Лейпциг" Хаві Сімонс може стати футболістом лондонського "Арсенала". Англійський клуб уже кілька років намагається підписати цього футболіста.

"Каноніри" вже надіслали офіційний запит про трансфер Сімонса, повідомляє Bild.

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Мікель Артета планує трансферну кампанію. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Трансфер Сімонса до "Арсенала"

Права на 20-річного нідерландського хавбека належать французькому "ПСЖ", який уперше підписав вихованця "Барселони" ще 2019 року. Сімонс не зумів проявити себе в Парижі й у 2022 пішов у ПСВ з Ейндховена.

Хаві Сімонс святкує гол у ворота "Баєра". Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Півзахисник чудово виявив себе у чемпіонаті Нідерландів, після чого "ПСЖ" викупив футболіста за чотири мільйони євро і віддав його в оренду до "РБ Лейпцига". Сімонс став лідером німецького клубу, який хоче продовжити оренду доларів 2025 року. Проте "Арсенал" хоче переманити молодого гравця.

Орієнтовна трансферна вартість Хаві Сімонса становить 70 млн євро. Цього сезону він зіграв за "РБ Лейпциг" 26 матчів у всіх турнірах, забив 7 голів і зробив 11 результативних передач.

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