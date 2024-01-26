Арсенал сделает ставку на бывшего игрока Барселоны и ПСЖ — о ком речь

Футболисты "Арсенала" празднуют победу. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Полузащитник сборной Нидерландов и немецкого "РБ Лейпциг" Хави Симонс может стать футболистом лондонского "Арсенала". Английский клуб уже несколько лет пытается подписать этого футболиста.

"Канониры" уже отправили официальный запрос о трансфере Симонса, сообщает Bild.

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Микель Артета планирует трансферную кампанию. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Трансфер Симонса в "Арсенал"

Права на 20-летнего нидерландского хавбека принадлежат французскому "ПСЖ", который впервые подписал воспитанника "Барселоны" еще в 2019 году. Симонс не сумел проявить себя в Париже и в 2022 году ушел в ПСВ из Эйндховена.

Хави Симонс празднует гол в ворота "Байера". Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Полузащитник прекрасно проявил себя в чемпионате Нидерландов, после чего "ПСЖ" выкупил футболиста за четыре миллиона евро и отдал его в аренду в "РБ Лейпциг". Симонс стал лидером немецкого клуба, который хочет продлить аренду до 2025 года. Однако "Арсенал" хочет переманить молодого игрока.

Ориентировочная трансферная стоимость Хави Симонса составляет 70 млн евро. В этом сезоне он сыграл за "РБ Лейпциг" 26 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 11 результативных передач.

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