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Арсенал сделает ставку на бывшего игрока Барселоны и ПСЖ — о ком речь

26 января 2024 14:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Арсенал сделает ставку на бывшего игрока Барселоны и ПСЖ — о ком речь
Футболисты "Арсенала" празднуют победу. Фото: Reuters/Andrew Boyers
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Нидерландов и немецкого "РБ Лейпциг" Хави Симонс может стать футболистом лондонского "Арсенала". Английский клуб уже несколько лет пытается подписать этого футболиста. 

"Канониры" уже отправили официальный запрос о трансфере Симонса, сообщает Bild

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Тренерский штаб "Арсенала" во главе с Микелей Артетой убедил руководство в необходимости усиления состава. Наставник убежден, что без этого "канониры" не смогут бороться за чемпионский титул. Лондонцы хотят подписать как минимум по одному футболисту в каждую линию, но приоритетом является покупка атакующего полузащитника. 

Микель Артета
Микель Артета планирует трансферную кампанию. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Трансфер Симонса в "Арсенал" 

Права на 20-летнего нидерландского хавбека принадлежат французскому "ПСЖ", который впервые подписал воспитанника "Барселоны" еще в 2019 году. Симонс не сумел проявить себя в Париже и в 2022 году ушел в ПСВ из Эйндховена. 

Хави Симонс
Хави Симонс празднует гол в ворота "Байера". Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Полузащитник прекрасно проявил себя в чемпионате Нидерландов, после чего "ПСЖ" выкупил футболиста за четыре миллиона евро и отдал его в аренду в "РБ Лейпциг". Симонс стал лидером немецкого клуба, который хочет продлить аренду до 2025 года. Однако "Арсенал" хочет переманить молодого игрока. 

Ориентировочная трансферная стоимость Хави Симонса составляет 70 млн евро. В этом сезоне он сыграл за "РБ Лейпциг" 26 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 11 результативных передач. 

Напомним, Трубин уйдет из "Бенфики" летом — где будет играть украинец. 

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