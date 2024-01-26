Арсенал сделает ставку на бывшего игрока Барселоны и ПСЖ — о ком речь
Полузащитник сборной Нидерландов и немецкого "РБ Лейпциг" Хави Симонс может стать футболистом лондонского "Арсенала". Английский клуб уже несколько лет пытается подписать этого футболиста.
"Канониры" уже отправили официальный запрос о трансфере Симонса, сообщает Bild.
Тренерский штаб "Арсенала" во главе с Микелей Артетой убедил руководство в необходимости усиления состава. Наставник убежден, что без этого "канониры" не смогут бороться за чемпионский титул. Лондонцы хотят подписать как минимум по одному футболисту в каждую линию, но приоритетом является покупка атакующего полузащитника.
Трансфер Симонса в "Арсенал"
Права на 20-летнего нидерландского хавбека принадлежат французскому "ПСЖ", который впервые подписал воспитанника "Барселоны" еще в 2019 году. Симонс не сумел проявить себя в Париже и в 2022 году ушел в ПСВ из Эйндховена.
Полузащитник прекрасно проявил себя в чемпионате Нидерландов, после чего "ПСЖ" выкупил футболиста за четыре миллиона евро и отдал его в аренду в "РБ Лейпциг". Симонс стал лидером немецкого клуба, который хочет продлить аренду до 2025 года. Однако "Арсенал" хочет переманить молодого игрока.
Ориентировочная трансферная стоимость Хави Симонса составляет 70 млн евро. В этом сезоне он сыграл за "РБ Лейпциг" 26 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 11 результативных передач.
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