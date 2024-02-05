В Україні 24 лютого скасують усі футбольні матчі

Матч "Динамо" — "Шахтар". Фото: "Динамо" Київ

Українська прем'єр-ліга мала повернутися після зимової перерви 24 лютого. Однак невдовзі змінять рішення про відновлення турніру.

Про це повідомив Телеграм-канал "ТаТоТаке".

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Організатори чемпіонату України з футболу розглядали 24 та 25 лютого базовими датами для проведення матчів 18-го туру УПЛ.

За інформацією джерела, 24 лютого 2024 року стане в Україні Національним днем жалоби. Зазначимо, що цього дня 2022-го року розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Джерела пояснили, що всі матчі відбудуться 25 лютого.

Раніше на зимову паузу лідерами УПЛ несподівано пішли криворізький "Кривбас" та "Дніпро-1". На третьому місці йде "Полісся" з відставанням у 2 очки. Проте за втраченими балами зараз лідерами є "Шахтар" та "Динамо", які мають два і три матчі в запасі.

Головними кандидатами на виліт з УПЛ є ужгородський "Минай", рівненський "Верес", луганська "Зоря" та київська "Оболонь".

Нагадаємо, київське "Динамо" збирається безкоштовно підписати закордонного гравця. Столичній команді, як і раніше, потрібен центральний захисник.

Тим часом "Динамо" продовжує програвати на зборах. Тренер Олександр Шовковський відреагував на серію поразок.

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