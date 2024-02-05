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В Україні 24 лютого скасують усі футбольні матчі

5 лютого 2024 13:20
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Агабекян Карен
редактор
В Україні 24 лютого скасують усі футбольні матчі
Матч "Динамо" — "Шахтар". Фото: "Динамо" Київ
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Агабекян Карен
редактор

Українська прем'єр-ліга мала повернутися після зимової перерви 24 лютого. Однак невдовзі змінять рішення про відновлення турніру.

Про це повідомив Телеграм-канал "ТаТоТаке".

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Організатори чемпіонату України з футболу розглядали 24 та 25 лютого базовими датами для проведення матчів 18-го туру УПЛ.

За інформацією джерела, 24 лютого 2024 року стане в Україні Національним днем жалоби. Зазначимо, що цього дня 2022-го року розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Джерела пояснили, що всі матчі відбудуться 25 лютого.

Раніше на зимову паузу лідерами УПЛ несподівано пішли криворізький "Кривбас" та "Дніпро-1". На третьому місці йде "Полісся" з відставанням у 2 очки. Проте за втраченими балами зараз лідерами є "Шахтар" та "Динамо", які мають два і три матчі в запасі.

Головними кандидатами на виліт з УПЛ є ужгородський "Минай", рівненський "Верес", луганська "Зоря" та київська "Оболонь".

Нагадаємо, київське "Динамо" збирається безкоштовно підписати закордонного гравця. Столичній команді, як і раніше, потрібен центральний захисник.

Тим часом "Динамо" продовжує програвати на зборах. Тренер Олександр Шовковський відреагував на серію поразок.

Нещодавно Олександр Усік знову став батьком. Сім'я українського боксера отримала подарунок від Валерія Залужного.

Олександр Гвоздик відновив кар'єру та кинув виклик двом російським боксерам.

Карло Анчелотті прокоментував дії українця Андрія Луніна у матчі проти мадридського "Атлетіко".

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Динамо
УАФ
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