ФСК Мариуполь прекратил существование — стала известна причина

Футболисты мариупольской команды перед матчем. Фото: instagram.com/fscmariupol/

Футболисты одного из клубов Первой лиги больше не выйдут на поле как минимум в нынешнем сезоне. В команде ФСК "Мариуполь" фактически почти не осталось игроков.

Главный тренер ФСК "Мариуполь" Олег Красноперов подтвердил, что команда снимается с чемпионата, сообщает Sport.ua.

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Причиной прекращения выступлений ФСК "Мариуполь" стала тяжелая финансовая ситуация в клубе. Эти проблемы привели к тому, что в команде осталось только два футболиста. Все остальные уже подписали контракты с другими клубами.

Игроки ФСК "Мариуполь" празднуют гол. Фото: instagram.com/fscmariupol/

Что сказал Красноперов

Тренер признался, что поиски новых спонсоров и меценатов действительно велись, однако никто не захотел помочь команде продолжить существование. Клубу просто некого выставить на матчи чемпионата Первой лиги.

"Я разговаривал с клубным руководством. Как меня проинформировали, 11 марта будет отправлено официальное письмо в УАФ и ПФЛ о снятии "Мариуполя" с Первой лиги из-за финансовых проблем. Дальше ждать поддержки нет смысла", — объяснил Красноперов.

ФСК "Мариуполь" остался на 10 месте в своей группе Первой лиги.

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