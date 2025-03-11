ФСК Маріуполь припинив існування — стала відома причина

Футболісти маріупольської команди перед матчем. Фото: instagram.com/fscmariupol/

Футболісти одного з клубів Першої ліги більше не вийдуть на поле щонайменше в нинішньому сезоні. У команді ФСК "Маріуполь" фактично майже не залишилося гравців.

Головний тренер ФСК "Маріуполь" Олег Краснопьоров підтвердив, що команда знімається з чемпіонату, повідомляє Sport.ua.

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Причиною припинення виступів ФСК "Маріуполь" стала важка фінансова ситуація в клубі. Ці проблеми призвели до того, що в команді залишилося тільки два футболісти. Всі інші вже підписали контракти з іншими клубами.

Гравці ФСК "Маріуполь" святкують гол. Фото: instagram.com/fscmariupol/

Що сказав Краснопьоров

Тренер зізнався, що пошуки нових спонсорів і меценатів дійсно велися, проте ніхто не захотів допомогти команді продовжити існування. Клубу просто нікого виставити на матчі чемпіонату Першої ліги.

"Я розмовляв із клубним керівництвом. Як мене поінформували, 11 березня буде надіслано офіційний лист до УАФ і ПФЛ про зняття "Маріуполя" з Першої ліги через фінансові проблеми. Далі чекати підтримки немає сенсу", — пояснив Краснопьоров.

ФСК "Маріуполь" залишився на 10 місці у своїй групі Першої ліги.

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