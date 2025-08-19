Судья Романюк показала желтую карточку за русский язык на поле

Футбольная судья Анастасия Романюк. Фото: УНИАН

Матч третьего тура Женской Премьер-лиги Украины между "Колосом" и "Систерс" завершился победой одесской команды со счетом 2:1.

Однако главное обсуждение вызвал не результат, а эпизод в концовке первого тайма с участием полузащитницы "Систерс" Ирины Майбородиной, сообщает портал Новини.LIVE.

На 43-й минуте Майбородина оказалась на газоне после контакта с защитницей "Колоса" Соломией Купьяк. Арбитр Анастасия Романюк не усмотрела нарушения в этом эпизоде, и игра продолжилась. Реакция футболистки оказалась бурной: она требовала наказать соперницу, сопровождая протесты криками и активной жестикуляцией.

Романюк объясняет тренеру свои действия. Кадр из видео

Объяснение Романюк

Жёлтую карточку получила сама Майбородина. По словам арбитра, причиной стали агрессивные высказывания футболистки на русском языке. Этот момент стал знаковым, ведь речь идет не только о нарушении правил поведения, но и о принципиальной позиции в чемпионате Украины.

"На языке России мы здесь не общаемся, это чемпионат Украины! Желтая карта за несогласие. Попросила игрока общаться на украинском языке", — объяснила арбитр Анастасия Романюк главному тренеру "Систерс" Денису Колчину.

