Судья Романюк показала желтую карточку за русский язык на поле

В Украине судья показала футболистке карточку за русский язык
Матч третьего тура Женской Премьер-лиги Украины между "Колосом" и "Систерс" завершился победой одесской команды со счетом 2:1.
Однако главное обсуждение вызвал не результат, а эпизод в концовке первого тайма с участием полузащитницы "Систерс" Ирины Майбородиной, сообщает портал Новини.LIVE.
На 43-й минуте Майбородина оказалась на газоне после контакта с защитницей "Колоса" Соломией Купьяк. Арбитр Анастасия Романюк не усмотрела нарушения в этом эпизоде, и игра продолжилась. Реакция футболистки оказалась бурной: она требовала наказать соперницу, сопровождая протесты криками и активной жестикуляцией.
Объяснение Романюк
Жёлтую карточку получила сама Майбородина. По словам арбитра, причиной стали агрессивные высказывания футболистки на русском языке. Этот момент стал знаковым, ведь речь идет не только о нарушении правил поведения, но и о принципиальной позиции в чемпионате Украины.
"На языке России мы здесь не общаемся, это чемпионат Украины! Желтая карта за несогласие. Попросила игрока общаться на украинском языке", — объяснила арбитр Анастасия Романюк главному тренеру "Систерс" Денису Колчину.
Напомним, украинские легкоатлетки Юлия Левченко и Ярослава Магучих готовятся к важнейшему турниру в сезоне.
Дарья Русаненко установила мировой рекорд в приседаниях со штангой и стала звездой в Китае.
Илья Забарный впечатлил Луиса Энрике в первом матче за "ПСЖ" и получил высокую оценку от тренера.
Раймон Доменек не считает, что Ламин Ямаль и Усман Дембеле заслужили "Золотой мяч" в этом году.
Читайте Новини.LIVE!