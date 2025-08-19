Відео
В Україні суддя показала футболістці картку за російську мову

Дата публікації: 19 серпня 2025 17:07
Суддя Романюк показала жовту картку за російську мову на полі
Футбольна суддя Анастасія Романюк. Фото: УНІАН

Матч третього туру Жіночої Прем'єр-ліги України між "Колосом" та "Сістерс" завершився перемогою одеської команди з рахунком 2:1.

Однак головне обговорення викликав не результат, а епізод наприкінці першого тайму за участю півзахисниці "Сістерс" Ірини Майбородіної, повідомляє портал Новини.LIVE.

На 43-й хвилині Майбородіна опинилася на газоні після контакту із захисницею "Колоса" Соломією Куп'як. Арбітр Анастасія Романюк не побачила порушення в цьому епізоді, і гра продовжилася. Реакція футболістки виявилася бурхливою: вона вимагала покарати суперницю, супроводжуючи протести криками й активною жестикуляцією.

Анастасия Романюк
Романюк пояснює тренеру свої дії. Кадр із відео

Пояснення Романюк

Жовту картку отримала сама Майбородіна. За словами арбітра, причиною стали агресивні висловлювання футболістки російською мовою. Цей момент став знаковим, адже йдеться не лише про порушення правил поведінки, а й про принципову позицію в чемпіонаті України.

"Мовою Росії ми тут не спілкуємося, це чемпіонат України! Жовта карта за незгоду. Попросила гравця спілкуватися українською мовою", — пояснила арбітр Анастасія Романюк головному тренеру "Сістерс" Денису Колчину.

скандал спорт футбол Арбітр Анастасія Романюк
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
