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В УПЛ назвали лучшего игрока и тренера месяца

7 ноября 2024 19:54
Станислав Костюк - Редактор
Назаренко и Лупашко назвали лучшими в этом месяце
Александр Назаренко во время матча. Фото: polissyafc.com
Станислав Костюк - Редактор

Украинская Премьер-лига вместе со спонсором VBET Украина провели голосование и выбрали лучшего тренера и игрока месяца. Ими стали Александр Назаренко и Владислав Лупашко.

Об этом говорится на официальном сайте УПЛ.

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Отмечается, что голосование проходит в два этапа – на первом свои голоса оставили комментаторы и эксперты УПЛ ТВ. На втором этапе болельщики своими голосами выбирали лучшего из четырех кандидатов в каждой номинации.

По окончательным результатам лучшим игроком октября Украинской Премьер-Лиги признан полузащитник "Полесья" Александр Назаренко, в активе которого в этом месяце — две результативные передачи в трех матчах.

Результаты голосования среди игроков:

  • Александр Назаренко ("Полесье") — 48,6%
  • Георгий Судаков ("Шахтер") — 21,4%
  • Безерра ("Александрия") — 17,0%
  • Алексей Паламарчук ("Ингулец") — 13,0%
Лучший игрок и тренер
Лучший игрок и тренер октября. Фото: УПЛ

Главный тренер львовских "Карпат" Владислав Лупашко стал лучшим среди кандидатов. Его команда набрала семь очков в трех турах.

Результаты голосования среди тренеров:

  • Владислав Лупашко ("Карпаты") — 37,9%
  • Руслан Ротань ("Александрия") — 25,0%
  • Юрий Вернидуб ("Кривбасс") — 19,2%
  • Александр Шовковський ("Динамо") — 17,9%

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Украина футбол Александр Назаренко УПЛ Владислав Лупашко

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