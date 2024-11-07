Назаренко и Лупашко назвали лучшими в этом месяце

Александр Назаренко во время матча. Фото: polissyafc.com

Украинская Премьер-лига вместе со спонсором VBET Украина провели голосование и выбрали лучшего тренера и игрока месяца. Ими стали Александр Назаренко и Владислав Лупашко.

Об этом говорится на официальном сайте УПЛ.

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Лучший игрок и тренер октября

Отмечается, что голосование проходит в два этапа – на первом свои голоса оставили комментаторы и эксперты УПЛ ТВ. На втором этапе болельщики своими голосами выбирали лучшего из четырех кандидатов в каждой номинации.

По окончательным результатам лучшим игроком октября Украинской Премьер-Лиги признан полузащитник "Полесья" Александр Назаренко, в активе которого в этом месяце — две результативные передачи в трех матчах.

Результаты голосования среди игроков:

Александр Назаренко ("Полесье") — 48,6%

Георгий Судаков ("Шахтер") — 21,4%

Безерра ("Александрия") — 17,0%

Алексей Паламарчук ("Ингулец") — 13,0%

Лучший игрок и тренер октября. Фото: УПЛ

Главный тренер львовских "Карпат" Владислав Лупашко стал лучшим среди кандидатов. Его команда набрала семь очков в трех турах.

Результаты голосования среди тренеров:

Владислав Лупашко ("Карпаты") — 37,9%

Руслан Ротань ("Александрия") — 25,0%

Юрий Вернидуб ("Кривбасс") — 19,2%

Александр Шовковський ("Динамо") — 17,9%

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