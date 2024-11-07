Назаренко и Лупашко назвали лучшими в этом месяце

В УПЛ назвали лучшего игрока и тренера месяца
Украинская Премьер-лига вместе со спонсором VBET Украина провели голосование и выбрали лучшего тренера и игрока месяца. Ими стали Александр Назаренко и Владислав Лупашко.
Об этом говорится на официальном сайте УПЛ.
Лучший игрок и тренер октября
Отмечается, что голосование проходит в два этапа – на первом свои голоса оставили комментаторы и эксперты УПЛ ТВ. На втором этапе болельщики своими голосами выбирали лучшего из четырех кандидатов в каждой номинации.
По окончательным результатам лучшим игроком октября Украинской Премьер-Лиги признан полузащитник "Полесья" Александр Назаренко, в активе которого в этом месяце — две результативные передачи в трех матчах.
Результаты голосования среди игроков:
- Александр Назаренко ("Полесье") — 48,6%
- Георгий Судаков ("Шахтер") — 21,4%
- Безерра ("Александрия") — 17,0%
- Алексей Паламарчук ("Ингулец") — 13,0%
Главный тренер львовских "Карпат" Владислав Лупашко стал лучшим среди кандидатов. Его команда набрала семь очков в трех турах.
Результаты голосования среди тренеров:
- Владислав Лупашко ("Карпаты") — 37,9%
- Руслан Ротань ("Александрия") — 25,0%
- Юрий Вернидуб ("Кривбасс") — 19,2%
- Александр Шовковський ("Динамо") — 17,9%
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