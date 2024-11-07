Назаренка та Лупашка назвали найкращими цього місяця

Олександр Назаренко під час матчу. Фото: polissyafc.com

Українська Прем’єр-Ліга разом зі спонсором VBET Україна провели голосування та обрали найкращого тренера та гравця місяця. Ними стали Олександр Назаренко та Владислав Лупашко.

Про це йдеться на офіційному сайті УПЛ.

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Найкращий гравець та тренер жовтня

Зазначається, що голосування проходить у два етапи — на першому свої голоси залишили коментатори та експерти УПЛ ТБ. На другому етапі вболівальники своїми голосами обирали найкращого з чотирьох кандидатів в кожній номінації.

За остаточними результатами найкращим гравцем жовтня Української Прем’єр-Ліги визнано півзахисника "Полісся" Олександра Назаренка, в активі якого в цьому місяці – дві результативні передачі у трьох матчах.

Результати голосування серед гравців:

Олександр Назаренко ("Полісся") — 48,6%

Георгій Судаков ("Шахтар") — 21,4%

Безерра ("Олександрія") — 17,0%

Олексій Паламарчук ("Інгулець") — 13,0%

Найкращий гравець і тренер жовтня. Фото: УПЛ

Головний тренер львівських "Карпат" Владислав Лупашко став найкращим серед кандидатів. Його команда набрала сім очок у трьох турах.

Результати голосування серед тренерів:

Владислав Лупашко ("Карпати") — 37,9%

Руслан Ротань ("Олександрія") — 25,0%

Юрій Вернидуб ("Кривбас") — 19,2%

Олександр Шовковський ("Динамо") — 17,9%

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