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В УПЛ назвали кращого гравця та тренера місяця

7 листопада 2024 19:54
Станіслав Костюк - Редактор
Назаренка та Лупашка назвали найкращими цього місяця
Олександр Назаренко під час матчу. Фото: polissyafc.com
Станіслав Костюк - Редактор

Українська Прем’єр-Ліга разом зі спонсором VBET Україна провели голосування та обрали найкращого тренера та гравця місяця. Ними стали Олександр Назаренко та Владислав Лупашко. 

Про це йдеться на офіційному сайті УПЛ.

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Зазначається, що голосування проходить у два етапи — на першому свої голоси залишили коментатори та експерти УПЛ ТБ. На другому етапі вболівальники своїми голосами обирали найкращого з чотирьох кандидатів в кожній номінації.

За остаточними результатами найкращим гравцем жовтня Української Прем’єр-Ліги визнано півзахисника "Полісся" Олександра Назаренка, в активі якого в цьому місяці – дві результативні передачі у трьох матчах.

Результати голосування серед гравців:

  • Олександр Назаренко ("Полісся") — 48,6%
  • Георгій Судаков ("Шахтар") — 21,4%
  • Безерра ("Олександрія") — 17,0%
  • Олексій Паламарчук ("Інгулець") — 13,0%
Найкращий гравець і тренер
Найкращий гравець і тренер жовтня. Фото: УПЛ

Головний тренер львівських "Карпат" Владислав Лупашко став найкращим серед кандидатів. Його команда набрала сім очок у трьох турах. 

Результати голосування серед тренерів:

  • Владислав Лупашко ("Карпати") — 37,9%
  • Руслан Ротань ("Олександрія") — 25,0%
  • Юрій Вернидуб ("Кривбас") — 19,2%
  • Олександр Шовковський ("Динамо") — 17,9%

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Україна футбол Олександр Назаренко УПЛ Владислав Лупашко

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