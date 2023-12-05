Валуев назвал американцев развращенными и предсказал их конец
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев сейчас является депутатом Госдумы России. Как и любой другой российский спортсмен, ставший политиком, он делает странные заявления об США.
Очередным заявлением Николай отметился в интервью росСМИ.
Валуев отреагировал на слова Уайта
Валуев прокомментировал заявление президента UFC Дэйны Уайта. Ранее функционер сказал, что команда Хабиба Нурмагомедова из Дагестана может приехать и захватить США.
Дэйна сделал такое заявление, поскольку считает американскую молодежь трусами, которые ведут себя как женщины.
По словам Валуева, США, как и Римскую Империю, поглотят из-за развращенности.
"Это исторический процесс. Вспомним Римскую империю, и все встанет на местах. Дана прав. Их поглотят. Они до сих пор держатся, потому что на острове. Удел развращенных народов — подчиняться и растворяться. Кстати, их правители ничего не теряют. Правда россиянам в массе своей Америка абсолютно по бую", — сказал Валуев.
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