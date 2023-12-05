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Валуев назвал американцев развращенными и предсказал их конец

5 декабря 2023 14:50
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Агабекян Карен
редактор
Валуев назвал американцев развращенными и предсказал их конец
Николай Валуев. Фото: росСМИ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев сейчас является депутатом Госдумы России. Как и любой другой российский спортсмен, ставший политиком, он делает странные заявления об США.

Очередным заявлением Николай отметился в интервью росСМИ.

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Глава UFC Дэйна Уайт. Фото: instagram.com/danawhite

Валуев отреагировал на слова Уайта

Валуев прокомментировал заявление президента UFC Дэйны Уайта. Ранее функционер сказал, что команда Хабиба Нурмагомедова из Дагестана может приехать и захватить США.

Дэйна сделал такое заявление, поскольку считает американскую молодежь трусами, которые ведут себя как женщины.

По словам Валуева, США, как и Римскую Империю, поглотят из-за развращенности.

"Это исторический процесс. Вспомним Римскую империю, и все встанет на местах. Дана прав. Их поглотят. Они до сих пор держатся, потому что на острове. Удел развращенных народов — подчиняться и растворяться. Кстати, их правители ничего не теряют. Правда россиянам в массе своей Америка абсолютно по бую", — сказал Валуев.

Напомним, руководство "Реала" готово предложить Лунину новый контракт.

Роналду оказался в эпицентре скандала после ссоры с тренером Аль-Насра.

Судак был обвинен в том, что он "сплавил" тренера "Шахтера".

За сутки сразу у двух украинцев с чемпионата Англии сменились главные тренеры.

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