Валуєв назвав американців розбещеними й передбачив їхній кінець

Микола Валуєв. Фото: росЗМІ

Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Микола Валуєв зараз є депутатом Держдуми Росії. Як і будь-який інший російський спортсмен, який став політиком, він робить дивні заяви про США.

Черговою заявою Микола відзначився в інтерв'ю росЗМІ.

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Валуєв відреагував на слова Уайта

Валуєв прокоментував заяву президента UFC Дейни Уайта. Раніше функціонер сказав, що команда Хабіба Нурмагомедова з Дагестану може приїхати та захопити США.

Дейна зробив таку заяву, оскільки вважає американську молодь боягузами, які поводяться як жінки.

За словами Валуєва, США, як і Римську Імперію, поглинуть через розбещеність.

"Це історичний процес. Згадаймо Римську імперію, і все встане на місця. Дейна має рацію. Їх поглинуть. Вони досі тримаються, бо на острові. Доля розбещених народів — підкорятися і розчинятися. До речі, їхні правителі нічого не втрачають. Правда росіянам у своїй масі Америка абсолютно по бую", — сказав Валуєв.

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