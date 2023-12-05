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Валуєв назвав американців розбещеними й передбачив їхній кінець

5 грудня 2023 14:50
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Агабекян Карен
редактор
Валуєв назвав американців розбещеними й передбачив їхній кінець
Микола Валуєв. Фото: росЗМІ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Микола Валуєв зараз є депутатом Держдуми Росії. Як і будь-який інший російський спортсмен, який став політиком, він робить дивні заяви про США.

Черговою заявою Микола відзначився в інтерв'ю росЗМІ.

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Дейна Уайт
Глава UFC Дейна Уайт. Фото: instagram.com/danawhite

Валуєв відреагував на слова Уайта

Валуєв прокоментував заяву президента UFC Дейни Уайта. Раніше функціонер сказав, що команда Хабіба Нурмагомедова з Дагестану може приїхати та захопити США.

Дейна зробив таку заяву, оскільки вважає американську молодь боягузами, які поводяться як жінки.

За словами Валуєва, США, як і Римську Імперію, поглинуть через розбещеність.

"Це історичний процес. Згадаймо Римську імперію, і все встане на місця. Дейна має рацію. Їх поглинуть. Вони досі тримаються, бо на острові. Доля розбещених народів — підкорятися і розчинятися. До речі, їхні правителі нічого не втрачають. Правда росіянам у своїй масі Америка абсолютно по бую", — сказав Валуєв.

Нагадаємо, керівництво "Реала" готове запропонувати Луніну новий контракт.

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