Ван Леувен, кто может усилить Кривбасс

Тренерский штаб "Кривбасса". Фото: instagram.com/fckryvbas/

"Кривбасс" завершил тренировочный сбор и активно готовится к старту сезона. Главный тренер команды Патрик ван Леувен остался доволен тем, как проходили занятия и какие шаги были предприняты для формирования боевого состава.

По словам наставника, работа началась с ограниченным числом игроков, но постепенно состав пополнялся, сообщает официальный сайт клуба.

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Это позволило команде перейти к более интенсивной подготовке и в итоге провести сильные контрольные матчи, включая игру с загребским "Динамо". Соперники были не из простых, каждый матч давал важный опыт.

Патрик Ван Леувен на тренировке. Фото: instagram.com/fckryvbas/

Особенно выделяется последняя игра, в которой "Кривбасс" получил тактический урок и множество выводов для дальнейшей работы. Тренер отметил, что команда прибавила как физически, так и в игровых взаимодействиях.

Какие позиции еще нуждаются в усилении

Тренер подчеркнул, что доволен выбранными игроками, ведь они соответствуют стилю команды и обладают потенциалом для роста. Однако работа на трансферном рынке продолжается.

"Каждый спарринг дал нам ценную информацию. Мы увидели сильные стороны команды и направления, которые нужно усилить. Молодые футболисты проявили себя отлично. Думаю, уже совсем скоро вы узнаете о новых трансферных новостях от "Кривбасса", — заявил Ван Леувен.

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