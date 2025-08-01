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Главная Спорт Известно, какую задачу Туран поставил перед Шахтером в еврокубках

Известно, какую задачу Туран поставил перед Шахтером в еврокубках

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 09:01
Туран объяснил, почему победа над Бешикташем была важной
Арда Туран во время матча. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Главный тренер донецкого "Шахтера" Арда Туран прокомментировал результат ответного матча второго раунда квалификации Лиги Европы против турецкого "Бешикташа".

Украинская команда одержала уверенную победу со счетом 2:0 и по сумме двух встреч прошла в следующий этап, сообщает УПЛ ТБ

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По мнению Арды Турана, ключом к успеху стала сбалансированная игра в защите и прогресс, которого команда достигла всего за неделю. Он отметил, что "Бешикташ" является клубом уровня Лиги чемпионов, и именно против таких соперников особенно важна концентрация и дисциплина. 

Арда Туран
Арда Туран наблюдает за матчем. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Что сказал Туран после матча

Наставник подчеркнул, что каждый из футболистов сделал шаг вперед и продемонстрировал готовность к новому этапу. Впереди у команды плотный график, и важной задачей становится поддержание темпа и выстраивание взаимодействий.

"Нам нужно сохранять менталитет победителей. Я благодарен игрокам за отдачу и за то, как они впитали идеи. Сейчас нам важно не останавливаться. Вместе с болельщиками мы можем пройти дальше", — подытожил Арда Туран. 

Напомним, австралийская чемпионка Никола Олислагерс не стала скрывать причину побед над Ярославой Магучих в этом сезоне. 

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спорт футбол ФК Шахтер Лига Европы Арда Туран
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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