Туран объяснил, почему победа над Бешикташем была важной

Арда Туран во время матча. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Главный тренер донецкого "Шахтера" Арда Туран прокомментировал результат ответного матча второго раунда квалификации Лиги Европы против турецкого "Бешикташа".

Украинская команда одержала уверенную победу со счетом 2:0 и по сумме двух встреч прошла в следующий этап, сообщает УПЛ ТБ.

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По мнению Арды Турана, ключом к успеху стала сбалансированная игра в защите и прогресс, которого команда достигла всего за неделю. Он отметил, что "Бешикташ" является клубом уровня Лиги чемпионов, и именно против таких соперников особенно важна концентрация и дисциплина.

Арда Туран наблюдает за матчем. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Что сказал Туран после матча

Наставник подчеркнул, что каждый из футболистов сделал шаг вперед и продемонстрировал готовность к новому этапу. Впереди у команды плотный график, и важной задачей становится поддержание темпа и выстраивание взаимодействий.

"Нам нужно сохранять менталитет победителей. Я благодарен игрокам за отдачу и за то, как они впитали идеи. Сейчас нам важно не останавливаться. Вместе с болельщиками мы можем пройти дальше", — подытожил Арда Туран.

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