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Главная Спорт Шахтер без Судакова в старте во второй раз обыграл Бешикташ

Шахтер без Судакова в старте во второй раз обыграл Бешикташ

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Дата публикации 31 июля 2025 22:56
Шахтер победил Бешикташ 2:0 и вышел в следующий раунд Лиги Европы
Игроки "Шахтера" перед матчем с "Бешикташем". Фото: "Шахтер"

В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы встретились "Шахтер" и турецкий "Бешикташ". В первой игре, которая прошла в Стамбуле, "горняки" победили со счетом 4:2.

Во второй игре "Шахтер" победил со счетом 2:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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Как прошел матч "Шахтера" и "Бешикташа"

"Шахтер" не шел активно вперед, как в первой игре, а отдал мяч сопернику и ждал ошибок в защите.

На 12-й минуте Кевин открыл счет. Бразилец обокрал защитника на левом фланге, вошел в штрафную и точно пробил в дальнюю девятку.

После гола "Шахтер" мог еще трижды забить на контратаках, но моменты не реализовали.

Снова "Шахтер" забил на второй компенсированной минуте первого тайма, когда Винисиус Тобиас с правого фланга штрафной прострелил на дальнюю штангу, где Элиас удвоил преимущество.

Во втором тайме "Шахтер" имел очень много моментов, но игроки начали не попадать по воротам. Счет мог быть 6:0, но неожиданные проблемы с точностью им помешали.

"Шахтер" — "Бешикташ" — 2:0 Первый матч: 4:2

Голы: Кевин, 12, Элиас, 45+2

"Шахтер": Ризнык — Винисиус (Гочолейшвили, 81), Бондарь, Матвиенко, Педриньо Азеведо — Очеретько, Марлон (Бондаренко, 57), Педриньо да Силва (Судаков, 64) — Алиссон, Элиас (Траоре, 64), Кевин (Невертон, 57).

"Бешикташ": Гюнок — Свенссон, Паулиста, Удуохай, Топчу — Тикназ (Хаджияхметович, 46), Йылмаз (Бингёль, 78) — Мариу (Уйсал, 87), Рафа, Мучи (Юрасек, 87) — Абрахам (Кылычсой, 64).

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футбол ФК Шахтер Лига Европы Бешикташ Кевин (футболист)
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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