Бешикташ перед игрой с Шахтером продает игрока в Россию

Соперник Шахтера получит от россиян 25 млн евро
Турецкий "Бешикташ" после поражения от "Шахтера" (2:4) в первой игре второго квалификационного раунда Лиги Европы ищет средства на сезон, поскольку призовые в Лиге конференций меньше чем в ЛЕ. Для этого они собираются продать игрока в чемпионат России.
Об этом "Бешикташ" сообщил на собственном сайте.
"Бешикташ" получит российские деньги
"Бешикташ" сейчас ведет переговоры о продаже в московский "Спартак" полузащитника Жедсона Фернандеша.
Ранее "Бешикташ" выкупил у Бенфики 50% прав на 26-летнего португальца за 10 миллионов евро.
Сейчас "Спартак" согласился купить Фернандеша за 20 миллионов евро фиксированной суммы плюс 5 миллионов евро бонусов, что станет рекордным трансфером для клуба.
Фернандеш также якобы согласовал условия личного контракта со "Спартаком".
Действующий контракт футболиста с "Бешикташем" действует до июня 2027 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.
В сезоне 2024/2025 Жедсон провел за турецкий клуб 49 матчей, забил 12 голов и отдал три ассиста.
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