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Главная Спорт Соперник Шахтера получит от россиян 25 млн евро

Соперник Шахтера получит от россиян 25 млн евро

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 22:03
Бешикташ перед игрой с Шахтером продает игрока в Россию
Матч "Бешикташ" — "Шахтер". Фото: "Шахтер"

Турецкий "Бешикташ" после поражения от "Шахтера" (2:4) в первой игре второго квалификационного раунда Лиги Европы ищет средства на сезон, поскольку призовые в Лиге конференций меньше чем в ЛЕ. Для этого они собираются продать игрока в чемпионат России.

Об этом "Бешикташ" сообщил на собственном сайте.

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Жедсон Фернандеш. Фото: "Бешикташ"

"Бешикташ" получит российские деньги

"Бешикташ" сейчас ведет переговоры о продаже в московский "Спартак" полузащитника Жедсона Фернандеша.

Ранее "Бешикташ" выкупил у Бенфики 50% прав на 26-летнего португальца за 10 миллионов евро.

Сейчас "Спартак" согласился купить Фернандеша за 20 миллионов евро фиксированной суммы плюс 5 миллионов евро бонусов, что станет рекордным трансфером для клуба.

Фернандеш также якобы согласовал условия личного контракта со "Спартаком".

Действующий контракт футболиста с "Бешикташем" действует до июня 2027 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.

В сезоне 2024/2025 Жедсон провел за турецкий клуб 49 матчей, забил 12 голов и отдал три ассиста.

Напомним, сын Мирчи Луческу рассказал что киевское "Динамо" спасло его отца.

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футбол ФК Шахтер Бешикташ Россия Спартак Москва
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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