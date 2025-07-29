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Головна Спорт Суперник Шахтаря отримає від росіян 25 млн євро

Суперник Шахтаря отримає від росіян 25 млн євро

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 22:03
Бешикташ перед грою з Шахтарем продає гравця в Росію
Матч "Бешикташ" — "Шахтар". Фото: "Шахтар"

Турецький "Бешикташ" після поразки від "Шахтаря" (2:4) в першій грі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи шукає кошти на сезон, оскільки призові в Лізі конференцій менші ніж в ЛЄ. Для цього вони збираються продати гравця в чемпіонат Росії.

Про це "Бешикташ" повідомив на власному сайті.

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Жедсон Фернандеш. Фото: "Бешикташ"

"Бешикташ" отримає російські гроші

"Бешикташ" наразі веде перемовини про продаж у московський "Спартак" півзахисника Жедсона Фернандеша.

Раніше "Бешикташ" викупив у "Бенфіки" 50% прав на 26-річного португальця за 10 мільйонів євро.

Наразі "Спартак" погодився купити Фернандеша за 20 мільйонів євро фіксованої суми плюс 5 мільйонів євро бонусів, що стане рекордним трансфером для клубу.

Фернандеш також нібито узгодив умови особистого контракту зі "Спартаком".

Чинний контракт футболіста з "Бешикташем" діє до червня 2027 року, а його ринкова вартість, за даними Transfermarkt, становить 18 мільйонів євро.

У сезоні 2024/2025 Жедсон провів за турецький клуб 49 матчів, забив 12 голів і віддав три асисти.

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футбол ФК Шахтар Бешикташ Росія Спартак Москва
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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