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Головна Спорт Шахтар без Судакова в старті вдруге впевнено обіграв Бешикташ

Шахтар без Судакова в старті вдруге впевнено обіграв Бешикташ

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2025 22:56
Шахтар переміг Бешикташ 2:0 та вийшов до наступного раунду Ліги Європи
Гравці "Шахтаря" перед матчем з "Бешикташем". Фото: "Шахтар"

У матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи зустрілися "Шахтар" та турецький "Бешикташ". В першій грі, яка пройшла в Стамбулі, "гірники" перемогли з рахунком 4:2.

У другій грі "Шахтар" переміг з рахунком 2:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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Як пройшов матч "Шахтаря" та "Бешикташу"

"Шахтар" не йшов активно вперед, як у першій грі, а віддав м'яч супернику та чекав на помилки в захисті.

На 12-й хвилині Кевін відкрив рахунок. Бразилець обікрав захисника на лівому фланзі, увійшов до штрафного майданчика і влучно пробив у дальню дев’ятку.

Після голу "Шахтар" міг ще тричі забити на контратаках, але моменти не реалізували.

Знову "Шахтар" забив на другій компенсованій хвилині першого тайму, коли Вінісіус Тобіас із правого флангу штрафного прострілив на дальню стійку, де Еліас подвоїв перевагу.

У другому таймі "Шахтар" мав дуже багато моментів, але гравці почали не влучати по воротах. Рахунок міг бути 6:0, але несподівані проблеми з точністю їм завадили.

"Шахтар" — "Бешикташ" — 2:0 Перший матч: 4:2

Голи: Кевін, 12, Еліас, 45+2

"Шахтар": Різник — Вінісіус (Гочолеішвілі, 81), Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Очеретько, Марлон (Бондаренко, 57), Педріньйо да Сілва (Судаков, 64) — Аліссон, Еліас (Траоре, 64), Кевін (Невертон, 57).

"Бешикташ": Гюнок — Свенссон, Пауліста, Удуохай, Топчу — Тікназ (Хаджіахметович, 46), Їлмаз (Бінгьол, 78) — Маріу (Уйсал, 87), Рафа, Мучі (Юрасек, 87) — Абрагам (Киличсой, 64).

Попередження: Педріньйо да Сілва, Очеретько, Вінісіус, Бондар, Аліссон — Тікназ, Пауліста, Топчу

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футбол ФК Шахтар Ліга Європи Бешикташ Кевін (футболіст)
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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