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Головна Спорт Відомо, яке завдання Туран поставив перед Шахтарем у єврокубках

Відомо, яке завдання Туран поставив перед Шахтарем у єврокубках

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 09:01
Туран пояснив, чому перемога над Бешикташем була важливою
Арда Туран під час матчу. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Головний тренер донецького "Шахтаря" Арда Туран прокоментував результат матчу-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги Європи проти турецького "Бешикташа".

Українська команда здобула впевнену перемогу з рахунком 2:0 і за сумою двох зустрічей пройшла до наступного етапу, повідомляє УПЛ ТБ.

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На думку Арди Турана, ключем до успіху стала збалансована гра в захисті та прогрес, якого команда досягла всього за тиждень. Він зазначив, що "Бешикташ" є клубом рівня Ліги чемпіонів, і саме проти таких суперників особливо важливою є концентрація та дисципліна.

Арда Туран
Арда Туран спостерігає за матчем. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Що сказав Туран після матчу

Наставник підкреслив, що кожен із футболістів зробив крок уперед та продемонстрував готовність до нового етапу. Попереду у команди щільний графік, і важливим завданням стає підтримання темпу та вибудовування взаємодій.

"Нам потрібно зберігати менталітет переможців. Я вдячний гравцям за віддачу і за те, як вони ввібрали ідеї. Зараз нам важливо не зупинятися. Разом з уболівальниками ми можемо пройти далі", — підсумував Арда Туран.

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спорт футбол ФК Шахтар Ліга Європи Арда Туран
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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