Туран пояснив, чому перемога над Бешикташем була важливою

Відомо, яке завдання Туран поставив перед Шахтарем у єврокубках
Головний тренер донецького "Шахтаря" Арда Туран прокоментував результат матчу-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги Європи проти турецького "Бешикташа".
Українська команда здобула впевнену перемогу з рахунком 2:0 і за сумою двох зустрічей пройшла до наступного етапу, повідомляє УПЛ ТБ.
На думку Арди Турана, ключем до успіху стала збалансована гра в захисті та прогрес, якого команда досягла всього за тиждень. Він зазначив, що "Бешикташ" є клубом рівня Ліги чемпіонів, і саме проти таких суперників особливо важливою є концентрація та дисципліна.
Що сказав Туран після матчу
Наставник підкреслив, що кожен із футболістів зробив крок уперед та продемонстрував готовність до нового етапу. Попереду у команди щільний графік, і важливим завданням стає підтримання темпу та вибудовування взаємодій.
"Нам потрібно зберігати менталітет переможців. Я вдячний гравцям за віддачу і за те, як вони ввібрали ідеї. Зараз нам важливо не зупинятися. Разом з уболівальниками ми можемо пройти далі", — підсумував Арда Туран.
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