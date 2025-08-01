Ван Леувен, хто може посилити Кривбас

Тренерський штаб "Кривбасу". Фото: instagram.com/fckryvbas/

"Кривбас" завершив тренувальний збір та активно готується до старту сезону. Головний тренер команди Патрік ван Леувен залишився задоволений тим, як проходили заняття і які кроки було зроблено для формування бойового складу.

За словами наставника, робота почалася з обмеженим числом гравців, але поступово склад поповнювався, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Це дало змогу команді перейти до інтенсивнішої підготовки й в підсумку провести сильні контрольні матчі, включно з грою із загребським "Динамо". Суперники були не з простих, кожен матч давав важливий досвід.

Патрік Ван Леувен на тренуванні. Фото: instagram.com/fckryvbas/

Особливо виділяється остання гра, в якій "Кривбас" отримав тактичний урок та безліч висновків для подальшої роботи. Тренер зазначив, що команда додала як фізично, так і в ігрових взаємодіях.

Які позиції ще потребують посилення

Тренер наголосив, що задоволений обраними гравцями, адже вони відповідають стилю команди та мають потенціал для зростання. Однак робота на трансферному ринку триває.

"Кожен спаринг дав нам цінну інформацію. Ми побачили сильні сторони команди та напрямки, які потрібно посилити. Молоді футболісти проявили себе відмінно. Думаю, вже зовсім скоро ви дізнаєтеся про нові трансферні новини від "Кривбасу", — заявив Ван Леувен.

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