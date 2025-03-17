Ван Леувен уходит из Металлиста 1925 – его ждет аутсайдер УПЛ

Ван Леувен покинет Металлист 1925 — уже нашел себе новую команду
Главный тренер харьковского "Металлиста 1925" Патрик Ван Леувен покинет команду. Случится это по окончании сезона.
Об этом сообщил Telegram-канал "Інсайди від Пасічника".
Ван Леувен сменит команду
По информации источника, Ван Леувен на 100% покинет "Металлист 1925", чтобы перейти в "Колос" из Коваливки.
Переход тренер совершит летом после завершения сезона.
Источник также отметил, что Ван Леувен согласился возглавить "Колос" даже в том случае, если коваливцы с Русланом Костышиным вылетят в Первую лигу, к чему они оказались близки после последних матчей.
Если отбросить информацию инсайдов, то важно помнить, что с более привлекательным в финансовом плане "Металлистом 1925" у Ван Леувена действующий контракт до 30 июня 2027 года и команда уверенно борется за УПЛ. В такой ситуации отставка тренера может рассматриваться как следствие конфликта.
Напомним, вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин летом получит несколько предложений о переходе в топовую лигу.
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