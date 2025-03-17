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Ван Леувен покинет Металлист 1925 — уже нашел себе новую команду

17 марта 2025 22:43
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор
Ван Леувен уходит из Металлиста 1925 – его ждет аутсайдер УПЛ
Патрик Ван Леувен. Фото: "Металлист 1925"
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор

Главный тренер харьковского "Металлиста 1925" Патрик Ван Леувен покинет команду. Случится это по окончании сезона.

Об этом сообщил Telegram-канал "Інсайди від Пасічника".

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Патрик Ван Леувен. Фото: "Металлист 1925"

Ван Леувен сменит команду

По информации источника, Ван Леувен на 100% покинет "Металлист 1925", чтобы перейти в "Колос" из Коваливки.

Переход тренер совершит летом после завершения сезона.

Источник также отметил, что Ван Леувен согласился возглавить "Колос" даже в том случае, если коваливцы с Русланом Костышиным вылетят в Первую лигу, к чему они оказались близки после последних матчей.

Если отбросить информацию инсайдов, то важно помнить, что с более привлекательным в финансовом плане "Металлистом 1925" у Ван Леувена действующий контракт до 30 июня 2027 года и команда уверенно борется за УПЛ. В такой ситуации отставка тренера может рассматриваться как следствие конфликта.

Напомним, вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин летом получит несколько предложений о переходе в топовую лигу.

Руслан Ротань, Юрий Вернидуб и Олег Шандрук могут сменить команды летом. 

Ротань уже имеет интересное предложение — какую известную команду может возглавить.

Житомирское "Полесье" хотело подписать основного игрока "Динамо", но Суркисы им отказали.

футбол Колос УПЛ Патрик ван Леувен ФК Металлист 1925
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