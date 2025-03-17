Ван Леувен іде з Металіста 1925 — на нього чекає аутсайдер УПЛ

Патрік Ван Леувен. Фото: "Металіст 1925"

Головний тренер харківського "Металіста 1925" Патрік Ван Леувен залишить команду. Станеться це після закінчення сезону.

Про це повідомив Telegram-канал "Інсайди від Пасічника".

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Ван Леувен змінить команду

За інформацією джерела, Ван Леувен на 100% покине "Металіст 1925", щоб перейти в "Колос" із Ковалівки.

Перехід тренер здійснить влітку після завершення сезону.

Джерело також зазначило, що Ван Леувен погодився очолити "Колос" навіть у тому разі, якщо ковалівці з Русланом Костишиним вилетять до Першої ліги, до чого вони виявилися близькими після останніх матчів.

Якщо відкинути інформацію інсайдів, то важливо пам'ятати, що з більш привабливим у фінансовому плані "Металістом 1925" у Ван Леувена чинний контракт до 30 червня 2027 року і команда впевнено бореться за УПЛ. У такій ситуації відставка тренера може розглядатися як наслідок конфлікту.

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