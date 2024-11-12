Ван Леувен признался, почему на самом деле возглавил Металлист 1925

Патрик Ван Леувен перед матчем. Фото: instagram.com/metalist1925_kh/

Харьковский "Металлист 1925" борется за право вернутся в элитный дивизион. Нидерландский главный тренер Патрик ван Леувен объяснил, почему согласился на работу в Первой лиге.

У ван Леувена есть более важная цель, чем возвращение команды в УПЛ, сообщает "Украинский футбол".

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Патрик ван Леувен приводил луганскую "Зарю" к званию бронзового призера чемпионата Украины и после этого работал в донецком "Шахтере". Летом 2024 года 55-летний специалист заключил контракт на три года с "Металлистом 1925", который выступает в Первой лиге.

Радость игроков "Металлиста 1975" после победы. Фото: instagram.com/metalist1925_kh/

Почему ван Леувен поехал в Харьков

Тренер оценил атмосферу, которая царит в "Металлисте 1925". Перед наставником стоит задача вернуть команду в Премьер-лигу, но это не единственная цель Патрика ван Леувена. Он собирается организовать работу клубной академии, которая сможет поставлять игроков для основной команды. Тем же ван Леувен когда-то занимался в "Шахтере".

Нидерландский наставник хочет привить своим подопечным уникальный стиль игры, который в перспективе сделает команду одной из лучших в украинском футболе. Ван Леувен заявил, что в последнее время "Металлист 1925" уже демонстрирует успехи.

После 14 туров "Металлист 1925" занимает 4 место в группе "В" Первой лиги. Команда отстает от лидера на два балла.

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