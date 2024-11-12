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Ван Леувен впервые объяснил, почему возглавил Металлист 1925

12 ноября 2024 16:15
Станислав Костюк - Редактор
Ван Леувен признался, почему на самом деле возглавил Металлист 1925
Патрик Ван Леувен перед матчем. Фото: instagram.com/metalist1925_kh/
Станислав Костюк - Редактор

Харьковский "Металлист 1925" борется за право вернутся в элитный дивизион. Нидерландский главный тренер Патрик ван Леувен объяснил, почему согласился на работу в Первой лиге.

У ван Леувена есть более важная цель, чем возвращение команды в УПЛ, сообщает "Украинский футбол". 

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Патрик ван Леувен приводил луганскую "Зарю" к званию бронзового призера чемпионата Украины и после этого работал в донецком "Шахтере". Летом 2024 года 55-летний специалист заключил контракт на три года с "Металлистом 1925", который выступает в Первой лиге.

Металлист 1975
Радость игроков "Металлиста 1975" после победы. Фото: instagram.com/metalist1925_kh/

Почему ван Леувен поехал в Харьков

Тренер оценил атмосферу, которая царит в "Металлисте 1925". Перед наставником стоит задача вернуть команду в Премьер-лигу, но это не единственная цель Патрика ван Леувена. Он собирается организовать работу клубной академии, которая сможет поставлять игроков для основной команды. Тем же ван Леувен когда-то занимался в "Шахтере". 

Нидерландский наставник хочет привить своим подопечным уникальный стиль игры, который в перспективе сделает команду одной из лучших в украинском футболе. Ван Леувен заявил, что в последнее время "Металлист 1925" уже демонстрирует успехи. 

После 14 туров "Металлист 1925" занимает 4 место в группе "В" Первой лиги. Команда отстает от лидера на два балла. 

Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал игрока "Динамо", который готов дебютировать в национальной команде. 

Тем временем руководство "бело-синих" может заменить Александра Шовковского зарубежным специалистом

А в "Ингульце" снова разгорелся скандал из-за недовольства Александра Поворознюка командой. 

Карло Анчелотти рассказал, как намерен использовать Андрея Лунина в мадридском "Реале". 

Патрик ван Леувен ФК Металлист 1925 тренер футбол спорт Первая лига

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Новость с фото

16:14 До двух месяцев работы – вышел смартфон с батареей на 22 000 мАч

16:13 Знают не все — какие услуги Укрзализныця предоставляет бесплатно

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