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Ван Леувен вперше пояснив, чому очолив Металіст 1925

12 листопада 2024 16:15
Станіслав Костюк - Редактор
Ван Леувен зізнався, чому насправді очолив Металіст 1925
Патрік Ван Леувен перед матчем. Фото: instagram.com/metalist1925_kh/
Станіслав Костюк - Редактор

Харківський "Металіст 1925" змагається за право повернуться до елітного дивізіону. Нідерландський головний тренер Патрік ван Леувен пояснив, чому погодився на роботу у Першій лізі.

Ван Леувен має більш важливу мету, ніж повернення команди в УПЛ, повідомляє "Український футбол".

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Патрік ван Леувен приводив луганську "Зорю" до звання бронзового призера чемпіонату України й після цього працював у донецькому "Шахтарі". Влітку 2024 року 55-річний фахівець уклав контракт на три роки з "Металістом 1925", який виступає у Першій лізі.

Металіст 1975
Радість гравців "Металіста 1975" після перемоги. Фото: instagram.com/metalist1925_kh/

Чому ван Леувен поїхав до Харкова

Тренер оцінив атмосферу, яка панує у "Металісті 1925". Перед наставником стоїть завдання повернути команду до Прем'єр-ліги, але це не єдина мета Патріка ван Леувена. Він має намір організувати роботу клубної академії, яка зможе постачати гравців для основної команди. Тим самим ван Леувен колись займався у "Шахтарі".

Нідерландський наставник хоче прищепити своїм підопічним унікальний стиль гри, який у перспективі зробить команду однією з найкращих в українському футболі. Ван Леувен заявив, що останнім часом "Металіст 1925 року" вже демонструє успіхи.

Після 14 турів "Металіст 1925" посідає 4 місце у групі "В" Першої ліги. Команда відстає від лідера на два бали.

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Патрік ван Леувен ФК Металіст 1925 тренер футбол спорт Перша ліга

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