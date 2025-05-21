Ванат признался, что готов к уходу из Динамо и ждет трансфер

Владислав Ванат во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Футболист сборной Украины и киевского "Динамо" Владислав Ванат высказался о своем будущем. Футболист прокомментировал слухи об интересе со стороны зарубежных клубов.

По словам форварда, он открыт к новым вызовам, но при этом хочет, чтобы возможный переход устроил все стороны, сообщает "Динамомания".

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Киевское "Динамо" стало чемпионом Украины по итогам сезона 2024/2025. Это породило новую волну слухов о том, что ближайшим летом часть лидеров команды будут проданы в другие клубы. В их числе оказался и ударный форвард "бело-синих".

Владислав Ванат во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Где хочет играть Ванат

Игрок столичного клуба отметил, что для любого футболиста естественно мечтать о выступлениях в Европе, и он не является исключением. Он надеется, что со временем появится предложение, которое устроит и его, и руководство "Динамо".

Также форвард подчеркнул, что на данном этапе для него приоритетом было завоевание чемпионства. Кубок выиграть не удалось, но титул в УПЛ команда взяла. Теперь, по его словам, впереди лето, будет время подумать и оценить дальнейшие шаги.

Сезон 2024/2025 стал лучшим в карьере форварда. Владислав Ванат провел 41 матч в составе "Динамо", в которых забил 20 голов и отдал 5 результативных передач. Эти показатели делают его лучшим бомбардиром сезона в УПЛ.

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