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Ванат объяснил, в каком клубе хочет играть

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Дата публикации 21 мая 2025 17:01
Ванат признался, что готов к уходу из Динамо и ждет трансфер
Владислав Ванат во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Футболист сборной Украины и киевского "Динамо" Владислав Ванат высказался о своем будущем. Футболист прокомментировал слухи об интересе со стороны зарубежных клубов.

По словам форварда, он открыт к новым вызовам, но при этом хочет, чтобы возможный переход устроил все стороны,  сообщает "Динамомания". 

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Киевское "Динамо" стало чемпионом Украины по итогам сезона 2024/2025. Это породило новую волну слухов о том, что ближайшим летом часть лидеров команды будут проданы в другие клубы. В их числе оказался и ударный форвард "бело-синих". 

Владислав Ванат
Владислав Ванат во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Где хочет играть Ванат 

Игрок столичного клуба отметил, что для любого футболиста естественно мечтать о выступлениях в Европе, и он не является исключением. Он надеется, что со временем появится предложение, которое устроит и его, и руководство "Динамо".

Также форвард подчеркнул, что на данном этапе для него приоритетом было завоевание чемпионства. Кубок выиграть не удалось, но титул в УПЛ команда взяла. Теперь, по его словам, впереди лето, будет время подумать и оценить дальнейшие шаги.

Сезон 2024/2025 стал лучшим в карьере форварда. Владислав Ванат провел 41 матч в составе "Динамо", в которых забил 20 голов и отдал 5 результативных передач. Эти показатели делают его лучшим бомбардиром сезона в УПЛ. 

Напомним, донецкий "Шахтер" готов платить новому главному тренеру огромную зарплату. 

На судьбу Михаила Мудрика может повлиять позиция лондонского "Челси". 

У "Барселоны" нет денег на новые трансферы, но клуб сможет пригласить звезду из Англии. 

Руслан Ротань получит предложения от трех клубов, которые готовы подписать тренера "Александрии". 

спорт футбол Динамо Футбол трансферы Владислав Ванат
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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