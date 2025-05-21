Ванат зізнався, що готовий до відходу з Динамо та чекає на трансфер

Ванат пояснив, в якому клубі хоче грати
Футболіст збірної України та київського "Динамо" Владислав Ванат висловився про своє майбутнє. Футболіст прокоментував чутки про інтерес з боку зарубіжних клубів.
За словами форварда, він відкритий до нових викликів, але водночас хоче, щоб можливий перехід влаштував усі сторони, повідомляє "Динамоманія".
Київське "Динамо" стало чемпіоном України за підсумками сезону 2024/2025. Це породило нову хвилю чуток про те, що найближчим літом частину лідерів команди буде продано в інші клуби. Серед них опинився й ударний форвард "біло-синіх".
Де хоче грати Ванат
Гравець столичного клубу зазначив, що для будь-якого футболіста природно мріяти про виступи в Європі, і він не є винятком. Він сподівається, що з часом з'явиться пропозиція, яка влаштує і його, і керівництво "Динамо".
Також форвард підкреслив, що на даному етапі для нього пріоритетом було завоювання чемпіонства. Кубок виграти не вдалося, але титул в УПЛ команда взяла. Тепер, за його словами, попереду літо, буде час подумати й оцінити подальші кроки.
Сезон 2024/2025 став найкращим у кар'єрі форварда. Владислав Ванат провів 41 матч у складі "Динамо", в яких забив 20 голів та віддав 5 результативних передач. Ці показники роблять його найкращим бомбардиром сезону в УПЛ.
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