Ванат зізнався, що готовий до відходу з Динамо та чекає на трансфер

Владислав Ванат під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Футболіст збірної України та київського "Динамо" Владислав Ванат висловився про своє майбутнє. Футболіст прокоментував чутки про інтерес з боку зарубіжних клубів.

За словами форварда, він відкритий до нових викликів, але водночас хоче, щоб можливий перехід влаштував усі сторони, повідомляє "Динамоманія".

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Київське "Динамо" стало чемпіоном України за підсумками сезону 2024/2025. Це породило нову хвилю чуток про те, що найближчим літом частину лідерів команди буде продано в інші клуби. Серед них опинився й ударний форвард "біло-синіх".

Владислав Ванат під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Де хоче грати Ванат

Гравець столичного клубу зазначив, що для будь-якого футболіста природно мріяти про виступи в Європі, і він не є винятком. Він сподівається, що з часом з'явиться пропозиція, яка влаштує і його, і керівництво "Динамо".

Також форвард підкреслив, що на даному етапі для нього пріоритетом було завоювання чемпіонства. Кубок виграти не вдалося, але титул в УПЛ команда взяла. Тепер, за його словами, попереду літо, буде час подумати й оцінити подальші кроки.

Сезон 2024/2025 став найкращим у кар'єрі форварда. Владислав Ванат провів 41 матч у складі "Динамо", в яких забив 20 голів та віддав 5 результативних передач. Ці показники роблять його найкращим бомбардиром сезону в УПЛ.

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