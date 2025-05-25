Джейми Варди может продолжить карьеру в гранде из Ла Лиге

Джейми Варди с женой. Фото: Reuters/Craig Brough

Легендарный нападающий "Лестера" Джейми Варди, недавно сыгравший прощальный матч за клуб, может неожиданно продолжить карьеру в Испании. Известно, что 38-летний форвард стал целью трансфера для "Валенсии".

Испанский клуб планирует подписать Варди на правах свободного агента, сообщает Daily Mail.

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Форвард провел 36 матчей за "Лестер" в сезоне 2024/2025 в Премьер-лиге, забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи. Его юбилейный, 200-й мяч за клуб пришелся на 500-й матч — символический финал его 13-летнего пути в составе "лис".

Джейми Варди прощается с "Лестером". Фото: Reuters/Craig Brough

Хотя Джейми не раз подчеркивал, что хотел бы завершить карьеру в Англии, он открыт к новым вызовам. Варианты в MLS и Саудовской Аравии остаются на горизонте, но предложение от "Валенсии" может дать уникальную возможность почувствовать Ла Лигу перед уходом из футбола.

Команда из Валенсии завершила сезон на 12-м месте и значительно прибавила после назначения Корберана в декабре. В условиях ограниченного бюджета подписание звездного ветерана без компенсации выглядит разумным шагом. Переход Варди в Ла Лигу может стать неожиданным, но ярким финалом одной из самых вдохновляющих футбольных историй последних десятилетий.

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