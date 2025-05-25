Джеймі Варді може продовжити кар'єру в гранді з Ла-Ліги

Джеймі Варді з дружиною. Фото: Reuters/Craig Brough

Легендарний нападник "Лестера" Джеймі Варді, який нещодавно зіграв прощальний матч за клуб, може несподівано продовжити кар'єру в Іспанії. Відомо, що 38-річний форвард став метою трансферу для "Валенсії".

Іспанський клуб планує підписати Варді на правах вільного агента, повідомляє Daily Mail.

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Форвард провів 36 матчів за "Лестер" у сезоні 2024/2025 у Прем'єр-лізі, забив 10 голів та зробив 4 результативні передачі. Його ювілейний, 200-й м'яч за клуб припав на 500-й матч — символічний фінал його 13-річного шляху в складі "лисиць".

Джеймі Варді прощається з "Лестером". Фото: Reuters/Craig Brough

Хоча Джеймі не раз підкреслював, що хотів би завершити кар'єру в Англії, він відкритий до нових викликів. Варіанти в MLS та Саудівській Аравії залишаються на горизонті, але пропозиція від "Валенсії" може дати унікальну можливість відчути Ла-Лігу перед відходом із футболу.

Команда з Валенсії завершила сезон на 12-му місці та значно додала після призначення Корберана в грудні. В умовах обмеженого бюджету підписання зіркового ветерана без компенсації виглядає розумним кроком. Перехід Варді до Ла-Ліги може стати несподіваним, але яскравим фіналом однієї з найбільш надихаючих футбольних історій останніх десятиліть.

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