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Вацко "разнес" Динамо из-за ситуации с Михавко

12 ноября 2024 14:23
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Виктор Вацко: ошибки Михавко — это проблема Динамо, а не игрока
Молодой футболист "Динамо" Тарас Михавко. Фото: "Динамо"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В киевском "Динамо" на текущий момент самым перспективным молодым футболистом является центральный защитник Тарас Михавко. При этом, в текущем сезоне игрок допускал много ошибок.

На защиту молодого футболиста стал комментатор Виктор Вацко в эфире своего YouTube-канала.

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Виноват не Михавко, а "Динамо"

По словам Вацко, на юного футболиста упал огромный груз ответственности и физической нагрузки, через который он проходит с ошибками. Комментатор считает, что Михавко учится и клубу нужно терпеть.

"Вот разве нужно удивляться, что Михавко в таком сезоне немного поплыл и начал регулярно допускать ошибки? Да нет. Я считаю, что это в принципе нормально", — сказал Вацко.

Также комментатор заявил, что не нормальная ситуация, когда в течение многих лет "Динамо" не способно найти опытного центрального защитника. Вацко считает, что это проблема не Михавко, а клуба.

В текущем сезоне 19-летний Михавко в текущем сезоне провел 20 матчей, где забил один гол, сделал ассист и оформил три автогола.

Напомним, главный тренер "Динамо" Александр Шовковский вскоре может остаться без работы. 

В "Ингульце" президент клуба Александр Поворознюк уменьшил выплаты пятерым футболистом. 

Украинский голкипер "Раела" Андрей Лунин узнал, сколько еще сыграет в основном составе клуба.

Виктор Вацко футбол Тарас Михавко Динамо УПЛ

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