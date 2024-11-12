Виктор Вацко: ошибки Михавко — это проблема Динамо, а не игрока

Молодой футболист "Динамо" Тарас Михавко. Фото: "Динамо"

В киевском "Динамо" на текущий момент самым перспективным молодым футболистом является центральный защитник Тарас Михавко. При этом, в текущем сезоне игрок допускал много ошибок.

На защиту молодого футболиста стал комментатор Виктор Вацко в эфире своего YouTube-канала.

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По словам Вацко, на юного футболиста упал огромный груз ответственности и физической нагрузки, через который он проходит с ошибками. Комментатор считает, что Михавко учится и клубу нужно терпеть.

"Вот разве нужно удивляться, что Михавко в таком сезоне немного поплыл и начал регулярно допускать ошибки? Да нет. Я считаю, что это в принципе нормально", — сказал Вацко.

Также комментатор заявил, что не нормальная ситуация, когда в течение многих лет "Динамо" не способно найти опытного центрального защитника. Вацко считает, что это проблема не Михавко, а клуба.

В текущем сезоне 19-летний Михавко в текущем сезоне провел 20 матчей, где забил один гол, сделал ассист и оформил три автогола.

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