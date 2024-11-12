Віктор Вацко: помилки Михавко – це проблема Динамо, а не гравця

Молодий футболіст "Динамо" Тарас Михавко. Фото: "Динамо"

У київському "Динамо" на поточний момент найперспективнішим молодим футболістом є центральний захисник Тарас Михавко. При цьому, в поточному сезоні гравець припускався багатьох помилок.

На захист молодого футболіста став коментатор Віктор Вацко в ефірі свого YouTube-каналу.

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За словами Вацка, на юного футболіста впав величезний тягар відповідальності та фізичного навантаження, через який він проходить з помилками. Коментатор вважає, що Михавко навчається і клубу треба терпіти.

"От хіба треба дивуватися, що Михавко в такому сезоні трохи поплив і почав регулярно припускатися помилок? Та ні. Я вважаю, що це, в принципі, нормально", — сказав Вацко.

Також коментатор заявив, що не нормальна ситуація, коли протягом багатьох років "Динамо" не спроможне знайти досвідченого центрального захисника. Вацко вважає, що це проблема не Михавка, а клубу.

У поточному сезоні 19-річний Михавко цього сезону провів 20 матчів, де забив один гол, зробив асист і оформив три автоголи.

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