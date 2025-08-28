Прогноз Вацко на матч Шахтера в Швейцарии удивил болельщиков

Лидер "Шахтера" Георгий Судаков. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился мнением о предстоящем ответном матче квалификации Лиги конференций "Серветт" — "Шахтер".

У "Шахтера" больше нет права на ошибку, сообщил на своем YouTube-канале Виктор Вацко.

По словам журналиста, это один из самых важных матчей сезона для донецкой команды. Только победа обеспечит ей место в групповой стадии турнира, и права на ошибку у клуба уже нет.

Тренер Арда Туран во время тренировки. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Ситуация в Шахтере перед игрой

Первая встреча закончилась вничью 1:1 в Кракове. Гол у донецкой команды забил Валерий Бондар, но уже на 8-й минуте отличился Ламин Фомба, что оставило интригу на ответный матч в Швейцарии.

"Очень важный матч для Шахтера, наверное, один из ключевых в сезоне. Только победа обеспечит место в групповой стадии Лиги конференций. У "Шахтера" уже нет права на ошибку, ожидаю очень непростой поединок для обеих команд, хотя, как по мне, украинцы сильнее", — сказал Вацко.

