Головна Спорт Вацко здивував прогнозом на матч Шахтаря із Серветтом

Вацко здивував прогнозом на матч Шахтаря із Серветтом

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 14:42
Прогноз Вацка на матч Шахтаря у Швейцарії здивував уболівальників
Лідер "Шахтаря" Георгій Судаков. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Відомий український коментатор Віктор Вацко поділився думкою про майбутній матч-відповідь кваліфікації Ліги конференцій "Серветт" — "Шахтар".

У "Шахтаря" більше немає права на помилку, повідомив на своєму YouTube-каналі Віктор Вацко.

Читайте також:

За словами журналіста, це один із найважливіших матчів сезону для донецької команди. Тільки перемога забезпечить їй місце в груповій стадії турніру, і права на помилку в клубу вже немає.

Арда Туран
Тренер Арда Туран під час тренування. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Ситуація в Шахтарі перед грою

Перша зустріч закінчилася внічию 1:1 у Кракові. Гол у донецької команди забив Валерій Бондар, але вже на 8-й хвилині відзначився Ламін Фомба, що залишило інтригу на матч-відповідь у Швейцарії.

"Дуже важливий матч для Шахтаря, напевно, один із ключових у сезоні. Тільки перемога забезпечить місце в груповій стадії Ліги конференцій. У "Шахтаря" вже немає права на помилку, очікую дуже непростий поєдинок для обох команд, хоча, як на мене, українці сильніші", — сказав Вацко.

спорт футбол ФК Шахтар Ліга Конференцій Віктор Вацко
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
