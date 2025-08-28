Прогноз Вацка на матч Шахтаря у Швейцарії здивував уболівальників

Вацко здивував прогнозом на матч Шахтаря із Серветтом
Відомий український коментатор Віктор Вацко поділився думкою про майбутній матч-відповідь кваліфікації Ліги конференцій "Серветт" — "Шахтар".
У "Шахтаря" більше немає права на помилку, повідомив на своєму YouTube-каналі Віктор Вацко.
За словами журналіста, це один із найважливіших матчів сезону для донецької команди. Тільки перемога забезпечить їй місце в груповій стадії турніру, і права на помилку в клубу вже немає.
Ситуація в Шахтарі перед грою
Перша зустріч закінчилася внічию 1:1 у Кракові. Гол у донецької команди забив Валерій Бондар, але вже на 8-й хвилині відзначився Ламін Фомба, що залишило інтригу на матч-відповідь у Швейцарії.
"Дуже важливий матч для Шахтаря, напевно, один із ключових у сезоні. Тільки перемога забезпечить місце в груповій стадії Ліги конференцій. У "Шахтаря" вже немає права на помилку, очікую дуже непростий поєдинок для обох команд, хоча, як на мене, українці сильніші", — сказав Вацко.
