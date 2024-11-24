Болельщик принес на финал Кубка Судамерикана череп дедушки

Футболисты "Расинга" празднуют победу. Фото: Reuters/Cesar Olmedo

Во время финального матча Кубка Судамерикана произошло нетипичное событие. Болельщик одной из команд принес на стадион останки своего родственника.

Финальный свисток арбитра заставил этого болельщика плакать от радости, сообщает Daily Mail.

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Внук Валентина Агилара (справа) с черепом дедушки. Фото: скриншот X

Билет на матч с того света

Один из болельщиков "Расинг" пришел на матч не один, а со своим родственником. Правда, речь идет о дедушке, который скончался несколько месяцев назад.

Валентин Агилар был преданным болельщиком "Расинга" на протяжение всей своей жизни. Он мечтал увидеть, как команда завоюет новый трофей, но не дожил до финального матча. Однако внук Валентина исполнил мечту дедушки и взял его с собой на игру в виде черепа покойного.

El abuelo que vio a Racing campeón de la libertadores y hoy puede volver a verlo consagrarse. pic.twitter.com/sylTtctpdr — El gordo edición (@GordoEdicion) November 23, 2024

Примечательно, что другие болельщики не только не испугались черепа, но и с удовольствием фотографировались с ним в руках.

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