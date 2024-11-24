Вболівальник приніс на фінал Кубка Судамерикана дідусів череп

Футболісти "Расінгу" святкують перемогу. Фото: Reuters/Cesar Olmedo

Під час фінального матчу Кубка Судамерикана сталася дивна подія. Вболівальник однієї з команд приніс на стадіон останки свого родича.

Фінальний свисток арбітра змусив цього вболівальника плакати від радості, повідомляє Daily Mail.

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У ніч на неділю, 24 листопада, у Парагваї пройшов фінальний матч Копа Судамерикана. Аргентинський "Расінг" з рахунком 3:1 обіграв бразильський "Крузейро". Це перший міжнародний трофей "Ла Академія" за останні 36 років.

Онук Валентина Агілара (праворуч) з дідусем черепом Фото: скриншот X

Квиток на матч з того світу

Один з вболівальників "Расінга" прийшов на матч не один, а зі своїм родичем. Щоправда, йдеться про дідуся, який помер декілька місяців тому.

Валентин Агілар був відданим вболівальником "Расінга" протягом усього свого життя. Він мріяв побачити, як команда завоює новий трофей, але не дожив до фінального матчу. Проте онук Валентина здійснив мрію дідуся і взяв його із собою на гру у вигляді покійного черепа.

El abuelo que vio a Racing campeón de la libertadores y hoy puede volver a verlo consagrarse. - El gordo edición (@GordoEdicion) November 23, 2024

Примітно, що інші вболівальники не лише не злякалися черепа, а й із задоволенням фотографувалися з ним у руках.

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