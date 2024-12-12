Вернидуб откровенно прокомментировал уровень судейства в УПЛ

Тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб. Фото: пресс-служба клуба

Тренер одного из украинских клубов Юрий Вернидуб поделился впечатлением от качества судейства в УПЛ. Наставник "Кривбасса" не стал выдвигать претензии к арбитрам.

Вернидуб не поддержал, но и не осудил позицию "Кривбасса", сообщает "Украинский футбол".

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Рефери Николай Балакин на матч "Руха" и "Кривбасса". Фото: УНИАН

Что Вернидуб думает о судействе

Тренер команды из Кривого Рога по привычке признался, что не хочет обсуждать эту проблему украинского футбола. Юрий Вернидуб не намерен произвести впечатление специалиста, который чем-то недоволен.

"Настраиваюсь на каждый матч, пытаюсь не общаться с судьями. Живу с мыслью, что они тоже люди, им свойственно ошибаться. Меня все устраивает, но я так понимаю, что очень много клубов хотят, чтобы наше судейство стало гораздо лучше, чем сейчас", — объяснил Вернидуб.

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