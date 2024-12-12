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Вернидуб высказался о судействе в украинском футболе

12 декабря 2024 20:32
Станислав Костюк - Редактор
Вернидуб откровенно прокомментировал уровень судейства в УПЛ
Тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб. Фото: пресс-служба клуба
Станислав Костюк - Редактор

Тренер одного из украинских клубов Юрий Вернидуб поделился впечатлением от качества судейства в УПЛ. Наставник "Кривбасса" не стал выдвигать претензии к арбитрам. 

Вернидуб не поддержал, но и не осудил позицию "Кривбасса", сообщает "Украинский футбол". 

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Сразу несколько клубов украинской Премьер-лиги призвали УАФ принять меры для улучшения качества судейства в национальном первенстве. Инициаторами реформы выступили "Полесье" и "Верес", который поддержали и другие представители УПЛ, среди которых оказался и "Кривбасс". 

Николай Балакин
Рефери Николай Балакин на матч "Руха" и "Кривбасса". Фото: УНИАН

Что Вернидуб думает о судействе 

Тренер команды из Кривого Рога по привычке признался, что не хочет обсуждать эту проблему украинского футбола. Юрий Вернидуб не намерен произвести впечатление специалиста, который чем-то недоволен. 

"Настраиваюсь на каждый матч, пытаюсь не общаться с судьями. Живу с мыслью, что они тоже люди, им свойственно ошибаться. Меня все устраивает, но я так понимаю, что очень много клубов хотят, чтобы наше судейство стало гораздо лучше, чем сейчас", — объяснил Вернидуб. 

Напомним, Лионель Месси, Луис Суарес и другие лидеры "Интер Майами" возложили венки на могилу бывшего лидера Азербайджана Гейдара Алиева. 

Лидер сборной Украины может продолжить карьеру в одной из самых титулованных команд Европы. 

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк назвал украинский клуб, которому грозит реальная опасность. 

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин получит шанс перейти в другую команду уже в январе следующего года. 

спорт футбол судьи УПЛ Юрий Вернидуб

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