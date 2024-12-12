Вернидуб відверто прокоментував рівень суддівства в УПЛ

Тренер "Кривбаса" Юрій Вернидуб. Фото: пресслужба клубу

Тренер одного з українських клубів Юрій Вернидуб поділився враженням від якості суддівства в УПЛ. Наставник "Кривбаса" не став висувати претензії до арбітрів.

Вернидуб не підтримав, але й не засудив позицію "Кривбасу", повідомляє "Український футбол".

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Одразу кілька клубів української Прем'єр-ліги закликали УАФ вжити заходів для покращення якості суддівства у національній першості. Ініціаторами реформи виступили "Полісся" та "Верес", які підтримали й інші представники УПЛ, серед яких виявився і "Кривбас".

Рефері Микола Балакін на матч "Руха" та "Кривбаса". Фото: УНІАН

Що Вернидуб думає про суддівство

Тренер команди із Кривого Рогу зі звичкою зізнався, що не хоче обговорювати цю проблему українського футболу. Юрій Вернидуб не має наміру справити враження фахівця, який чимось незадоволений.

"Налаштовуюсь на кожен матч, намагаюся не спілкуватися з суддями. Живу з думкою, що вони теж люди, їм властиво помилятися. Мене все влаштовує, але я так розумію, що дуже багато клубів хочуть, щоб наше суддівство стало набагато краще, ніж зараз", — пояснив Вернидуб.

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