Ветеран сборной Украины по баскетболу перешел в "Прометей"

Игрок "Прометея" Вячеслав Бобров. Фото: "Прометей"

Ветеран сборной Украины Вячеслав Бобров нашел новую команду. Как ни странно, но он продолжит карьеру в "Прометее".

Об этом сообщил владелец сильнейшего по составу клуба Украины Владимир Дубинский.

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Интересно, что о подписании Боброва объявили за день до его 31-летия. Можно считать, что игрок получил подарок, поскольку в последние сезоны он не показывал своего обычного уровня игры.

В Украине Бобров выступал за "Азовмаш", БК "Киев", "Будивельник" и "Днепр". В Европе тяжелый форвард играл в "Питеште" из Румынии, французские "Гемпер" и "Нантер", испанские "Гипузкоа Баскет" и "Фуэнлабраду".

В прошлом сезоне Бобров играл за "Будивельник", а когда европейскую часть команды распустили, начал выступать во французском "Орлеане".

В это межсезонье Бобров тренировался с "Прометеем" и вел переговоры с другими клубами. В составе команды из Слобожанского Вячеслав стал уже 15-м игроком. Теперь главному тренеру Ронену Гинзбургу придется "думать" о заявке на матчи.

Следует отметить, что в следующем сезоне европейская часть "Прометея" будет играть в Латвийско-Эстонской лиге и Еврокубке. Украинская часть клуба будет играть молодежным составом в Высшей лиге.

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