Ветеран збірної України з баскетболу перейшов у "Прометей"

Гравець "Прометея" В’ячеслав Бобров. Фото: "Прометей"

Ветеран збірної України В’ячеслав Бобров знайшов нову команду. Як не дивно, але він продовжить кар’єру в "Прометеї".

Про це повідомив власник найсильнішого за складом клубу України Володимир Дубинський.

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Цього літа "Прометей" суттєво посилив свій склад шістьома гравцями: Маркусом Кіном, Рональдом Марчем, Андрієм Войналовичем, Таєм Одіасе, Арнольдасом Кульбокою та Дейвоном Рідом.

Подарунок на День народження

Цікаво, що про підписання Боброва оголосили за день до його 31-річчя. Можна вважати, що гравець отримав подарунок, оскільки в останні сезони він не показував свого звичного рівня гри.

В Україні Бобров виступав за "Азовмаш", БК "Київ", "Будівельник" та "Дніпро". В Європі важкий форвард грав у "Пітешті" з Румунії, французькі "Гемпер" та "Нантер", іспанські "Гіпузкоа Баскет" та "Фуенлабраду".

Минулого сезону Бобров грав за "Будівельник", а коли європейську частину команди розпустили, почав виступати у французькому "Орлеані".

Цього міжсезоння Бобров тренувався з "Прометеєм" та вів перемовини з іншими клубами. У складі команди зі Слобожанського В’ячеслав став уже 15-м гравцем. Тепер головному тренеру Ронену Гінзбургу доведеться мізкувати стосовно заявки на матчі.

Зазначимо, що наступного сезону європейська частина "Прометея" гратиме у Латвійсько-Естонській лізі та Єврокубку. Українська частина клубу гратиме молодіжним складом у Вищий лізі.

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