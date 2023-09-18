Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Ветеран збірної України з баскетболу перейшов у "Прометей" arrow

Ветеран збірної України з баскетболу перейшов у "Прометей"

18 вересня 2023 11:36
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Ветеран збірної України з баскетболу перейшов у "Прометей"
Гравець "Прометея" В’ячеслав Бобров. Фото: "Прометей"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Ветеран збірної України В’ячеслав Бобров знайшов нову команду. Як не дивно, але він продовжить кар’єру в "Прометеї".

Про це повідомив власник найсильнішого за складом клубу України Володимир Дубинський.

Читайте також:

Цього літа "Прометей" суттєво посилив свій склад шістьома гравцями: Маркусом Кіном, Рональдом Марчем, Андрієм Войналовичем, Таєм Одіасе, Арнольдасом Кульбокою та Дейвоном Рідом.

Подарунок на День народження

Цікаво, що про підписання Боброва оголосили за день до його 31-річчя. Можна вважати, що гравець отримав подарунок, оскільки в останні сезони він не показував свого звичного рівня гри.

В Україні Бобров виступав за "Азовмаш", БК "Київ", "Будівельник" та "Дніпро". В Європі важкий форвард грав у "Пітешті" з Румунії, французькі "Гемпер" та "Нантер", іспанські "Гіпузкоа Баскет" та "Фуенлабраду".

Минулого сезону Бобров грав за "Будівельник", а коли європейську частину команди розпустили, почав виступати у французькому "Орлеані".

Цього міжсезоння Бобров тренувався з "Прометеєм" та вів перемовини з іншими клубами. У складі команди зі Слобожанського В’ячеслав став уже 15-м гравцем. Тепер головному тренеру Ронену Гінзбургу доведеться мізкувати стосовно заявки на матчі.

Зазначимо, що наступного сезону європейська частина "Прометея" гратиме у Латвійсько-Естонській лізі та Єврокубку. Українська частина клубу гратиме молодіжним складом у Вищий лізі.

Нагадаємо, Миколенко залишить "Евертон": є інтерес з відомого клубу.

"Шахтар" оголосив заявку на матч Ліги чемпіонів з "Порту": не зіграє лідер команди.

Скандал в УПЛ: Шандор дав фінальний свисток та не зарахував гол "Олександрії" з кутового.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

"Наша справа": гроші на дощові каналізації виділяють, а Київ продовжує затоплювати

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз