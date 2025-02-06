Жеребьевка Евро-2027 — сборная Украины получила соперников

Отбор на Евро-2027 — кто станет на пути сборной Украины
Сегодня, 6 февраля, состоялась жеребьевка отборочного турнира на молодежный чемпионат Европы-2027. Своих соперников узнала и Украина.
Сборная Украины U-21 в отборе на Евро-2027 сыграет со сборными Хорватии, Венгрии, Турции и Литвы, сообщает пресс-служба УАФ.
Турнир будут принимать Албания и Сербия. С соревнований снялся Лихтенштейн, а Россию не допустили.
Жеребьевка и сборная Украины
В отборе примет участие 51 сборная. Команды были распределены по шести корзинам, Украина попала в первую.
Полные результаты жеребьевки выглядят вот так:
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