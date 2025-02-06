Жеребьевка Евро-2027 — сборная Украины получила соперников

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса. Фото: пресс-служба УАФ

Сегодня, 6 февраля, состоялась жеребьевка отборочного турнира на молодежный чемпионат Европы-2027. Своих соперников узнала и Украина.

Сборная Украины U-21 в отборе на Евро-2027 сыграет со сборными Хорватии, Венгрии, Турции и Литвы, сообщает пресс-служба УАФ.

Читайте также:

Турнир будут принимать Албания и Сербия. С соревнований снялся Лихтенштейн, а Россию не допустили.

Жеребьевка и сборная Украины

В отборе примет участие 51 сборная. Команды были распределены по шести корзинам, Украина попала в первую.

Полные результаты жеребьевки выглядят вот так:

Результаты жеребьевки Евро-2027. Фото: UEFA.com

Напомним, журналисты пофантазировали на тему того, как Сергей Ребров собирает состав сборной Украины.

Легенда киевского "Динамо" Олег Блохин сейчас не занимает никаких серьезных постов в футболе. Известно, чем он сейчас занимается.

В киевском "Динамо" тем временем рассматривают вариант с продажей своего ключевого форварда. Это может произойти уже летом.

Один из талантов донецкого "Шахтера" внезапно покинул клуб. Он продолжит выступления в дортмундской "Боруссии".