Жеребкування Євро-2027 — збірна України отримала суперників

Відбір на Євро-2027 — хто стане на шляху збірної України
Сьогодні, 6 лютого, відбулося жеребкування відбірного турніру на молодіжний чемпіонат Європи-2027. Свої суперників дізналась і Україна.
Збірна України U-21 у відборі на Євро-2027 зіграє зі збірними Хорватії, Угорщини, Туреччини та Литви, повідомляє пресслужба УАФ.
Турнір прийматимуть Албанія та Сербія. Зі змагань знявся Ліхтенштейн, а Росію не допустили.
Жеребкування та збірна України
У відборі візьме участь 51 збірна. Команди було розподілено по шести кошиках, Україна потрапила до першого.
Повні результати жеребкування виглядають ось так:
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