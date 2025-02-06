Жеребкування Євро-2027 — збірна України отримала суперників

Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса. Фото: пресслужба УАФ

Сьогодні, 6 лютого, відбулося жеребкування відбірного турніру на молодіжний чемпіонат Європи-2027. Свої суперників дізналась і Україна.

Збірна України U-21 у відборі на Євро-2027 зіграє зі збірними Хорватії, Угорщини, Туреччини та Литви, повідомляє пресслужба УАФ.

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Жеребкування та збірна України

У відборі візьме участь 51 збірна. Команди було розподілено по шести кошиках, Україна потрапила до першого.

Повні результати жеребкування виглядають ось так:

Результати жеребкування Євро-2027. Фото: UEFA.com

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