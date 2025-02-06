Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Відбір на Євро-2027 — хто стане на шляху збірної України arrow

Відбір на Євро-2027 — хто стане на шляху збірної України

6 лютого 2025 15:37
Олександр Ільющенков - Редактор
Жеребкування Євро-2027 — збірна України отримала суперників
Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса. Фото: пресслужба УАФ
Олександр Ільющенков - Редактор

Сьогодні, 6 лютого, відбулося жеребкування відбірного турніру на молодіжний чемпіонат Європи-2027. Свої суперників дізналась і Україна.

Збірна України U-21 у відборі на Євро-2027 зіграє зі збірними Хорватії, Угорщини, Туреччини та Литви, повідомляє пресслужба УАФ.

Читайте також:

Турнір прийматимуть Албанія та Сербія. Зі змагань знявся Ліхтенштейн, а Росію не допустили.

Жеребкування та збірна України

У відборі візьме участь 51 збірна. Команди було розподілено по шести кошиках, Україна потрапила до першого.

Повні результати жеребкування виглядають ось так: 

Результати жеребкування Євро
Результати жеребкування Євро-2027. Фото: UEFA.com

Нагадаємо, журналісти пофантазували на тему того, як Сергій Ребров збирає склад збірної України. 

Легенда київського "Динамо" Олег Блохін зараз не займає жодних серйозних постів у футболі. Відомо, чим він зараз займається. 

У київському "Динамо" тим часом розглядають варіант із продажем свого ключового форварда. Це може статися вже влітку.

Один із талантів донецького "Шахтаря" раптово залишив клуб. Він продовжить виступи у дортмундській "Боруссії".

спорт футбол Збірна України з футболу Жеребкування Унаї Мельгоса Чемпіонат Європи
Реклама
Реклама
Реклама