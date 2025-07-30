Олимпийская чемпионка эвакуируется с Гавайев из-за цунами

Жители Гонолулу готовятся к цунами. Фото: Reuters/Marco Garcia

Бывшая абсолютная чемпионка в серфинге и олимпийская медалистка Карисса Мур живет в Гонолулу и спасается от надвигающегося цунами на Гавайях. На фоне сильнейшего землетрясения у берегов Камчатки объявлены экстренные эвакуационные меры.

Жители островов эвакуируются вглубь острова Мауи, и дороги стоят в километровых заторах, сообщает ABC News.

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Ситуация осложняется тем, что пустынные пляжи Гонолулу окутаны сиренами: власти просят держаться от береговой линии минимум на 400 метров, эвакуации по дорогам замедляются из-за перегруженности.

Карисса Мур на пляже. Фото: instagram.com/rissmoore10/

Среди знаменитостей, чья недвижимость под угрозой затопления, кроме массовых объектов Гавайев, находится дом Кариссы Мур, а также резиденции других известных звезд и бизнесменов.

Где живет спортсменка

Карисса Мур — уроженка и постоянная жительница Гонолулу, гавайская серфер, олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка мира. Она живет прямо на острове Оаху и сейчас активно участвует в эвакуационных мероприятиях и акциях поддержки местных жителей.

Мур входит в число знаменитостей, чьи дома находятся на побережье Мауи, и эвакуация осложняется плотным движением и массовостью процессов.

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