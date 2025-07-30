Олімпійська чемпіонка евакуюється з Гаваїв через цунамі

Жителі Гонолулу готуються до цунамі. Фото: Reuters/Marco Garcia

Колишня абсолютна чемпіонка в серфінгу та олімпійська медалістка Карісса Мур живе в Гонолулу та рятується від цунамі, що насувається на Гаваях. На тлі сильного землетрусу біля берегів Камчатки оголошено екстрені евакуаційні заходи.

Жителі островів евакуюються вглиб острова Мауї, і дороги стоять у кілометрових заторах, повідомляє ABC News.

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Ситуація ускладнюється тим, що пустельні пляжі Гонолулу оповиті сиренами: влада просить триматися від берегової лінії щонайменше на 400 метрів, евакуації дорогами сповільнюються через перевантаженість.

Карісса Мур на пляжі. Фото: instagram.com/rissmoore10/

Серед знаменитостей, чия нерухомість під загрозою затоплення, окрім масових об'єктів Гаваїв, є будинок Карісси Мур, а також резиденції інших відомих зірок та бізнесменів.

Де живе спортсменка

Карісса Мур — уродженка та постійна мешканка Гонолулу, гавайська серферка, олімпійська чемпіонка і п'ятиразова чемпіонка світу. Вона живе прямо на острові Оаху і зараз бере активну участь в евакуаційних заходах та акціях підтримки місцевих жителів.

Мур входить до числа знаменитостей, чиї будинки розташовані на узбережжі Мауї, і евакуація ускладнюється щільним рухом та масовістю процесів.

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