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Відома спортсменка рятується від цунамі на Гаваях

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 12:44
Олімпійська чемпіонка евакуюється з Гаваїв через цунамі
Жителі Гонолулу готуються до цунамі. Фото: Reuters/Marco Garcia

Колишня абсолютна чемпіонка в серфінгу та олімпійська медалістка Карісса Мур живе в Гонолулу та рятується від цунамі, що насувається на Гаваях. На тлі сильного землетрусу біля берегів Камчатки оголошено екстрені евакуаційні заходи.

Жителі островів евакуюються вглиб острова Мауї, і дороги стоять у кілометрових заторах, повідомляє ABC News.

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Ситуація ускладнюється тим, що пустельні пляжі Гонолулу оповиті сиренами: влада просить триматися від берегової лінії щонайменше на 400 метрів, евакуації дорогами сповільнюються через перевантаженість.

Карисса Мур
Карісса Мур на пляжі. Фото: instagram.com/rissmoore10/

Серед знаменитостей, чия нерухомість під загрозою затоплення, окрім масових об'єктів Гаваїв, є будинок Карісси Мур, а також резиденції інших відомих зірок та бізнесменів.

Де живе спортсменка

Карісса Мур — уродженка та постійна мешканка Гонолулу, гавайська серферка, олімпійська чемпіонка і п'ятиразова чемпіонка світу. Вона живе прямо на острові Оаху і зараз бере активну участь в евакуаційних заходах та акціях підтримки місцевих жителів.

Мур входить до числа знаменитостей, чиї будинки розташовані на узбережжі Мауї, і евакуація ускладнюється щільним рухом та масовістю процесів.

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спорт Гаваї Карісса Мур Серфінг цунамі
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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